Le anticipazioni sui futuri episodi della soap opera turca Tradimento, rivelano che Kahraman Sarpoglu riuscirà a farsi perdonare da Oylum Yenersoy. L’uomo aveva lasciato la moglie, per aver donato il suo rene all’ex fidanzato Tolga nonostante la sua contrarietà.

Oylum e Kahraman in crisi a causa di Tolga

Oylum e Kahraman entreranno in crisi, ancora una volta a causa di Tolga. Tutto comincerà, quando Selin ridurrà in fin di vita il marito Tolga, appena scoprirà che sua sorella Serra aspetta un figlio da lui. La situazione sarà abbastanza seria per Tolga, visto che avrà bisogno di un urgente trapianto di rene per sopravvivere.

Appena saprà di essere compatibile, Oylum deciderà di donare uno dei suoi reni all’ex fidanzato Tolga, deludendo profondamente suo marito Kahraman.

In particolare, Kahraman crederà che sua moglie Oylum non abbia ancora smesso di amare Tolga, così, per questo motivo le dirà di voler mettere fine al loro matrimonio. A quel punto, la ragazza tornerà a vivere dalla madre Guzide con il figlio Can.

Oylum torna a vivere nella casa di Mualla dopo averla messa alle strette

Kahraman invece conoscerà la sua vera madre Kadriye, ma in un primo momento, non sarà pronto ad accoglierla nella sua vita, con la convinzione che lo abbia abbandonato. Il ragazzo farà un passo indietro, quando Kadriye gli racconterà la verità, ovvero che fu Mualla a strapparlo dalle sue braccia.

In preda alla furia, Kahraman si scaglierà contro sua zia Mualla per averlo ingannato per tutti questi anni. Quest’ultima farà i conti anche con Oylum, quando tenterà di rapire il nipote Can per portarlo all’estero. Nello specifico, Mualla verrà messa alle strette dalla nuora, che minaccerà di far sapere a tutti che il vero padre di suo figlio Can non è Behram ma Tolga.

In seguito, Kahraman chiederà perdono a Oylum, ma prima le rivelerà di aver scoperto durante la sua adolescenza che in realtà Behram era il suo fratellastro. Dopo aver accettato le scuse del marito, la fanciulla tornerà a vivere con lui nella casa di Mualla insieme al piccolo Can.

Oylum aveva chiesto il divorzio a Kahraman

Negli episodi precedenti, Kahraman ha creduto che sua moglie Oylum abbia incontrato di nascosto Tolga.

In realtà, la fanciulla ha rivisto il suo ex grazie alla loro vecchia amica Asli, che dopo averli lasciati soli per farli riconciliare è rimasta ferita per fermare una rissa tra due vicini. A quel punto, Oylum e Tolga sono stati convocati per testimoniare sulla sparatoria che ha coinvolto Asli. Quando ha ricevuto la telefonata di Kahraman, Oylum gli ha omesso la presenza di Tolga nel momento dello sparo, aggravando la situazione. Appena Kahraman si è infuriato con lei, infatti, Oylum gli ha chiesto il divorzio.