Cambio palinsesto per la soap opera Tradimento a partire dal prossimo lunedì 30 giugno, giorno in cui la programmazione della rete ammiraglia subirà delle modifiche.

La serie turca che sta riscuotendo un grande successo di ascolti e critiche si fermerà definitivamente per la lunga sosta estiva.

In daytime, quindi, non ci sarà spazio per le nuove puntate della soap con Guzide bensì debutterà la nuova serie turca dal titolo Forbidden Fruit.

Cambio palinsesto per Tradimento: dal 30 giugno inizia lo stop in daytime

Il palinsesto della rete ammiraglia del Biscione subirà delle modifiche a partire dal prossimo lunedì 30 giugno 2025, giorno in cui in daytime è previsto lo stop di Tradimento.

La soap opera turca che continua a registrare ottimi ascolti nella fascia del primo pomeriggio e anche in prime time, si fermerà definitivamente per un lungo periodo di pausa.

I vertici Mediaset, infatti, hanno scelto di non continuare a trasmetterla in daytime e in prime time nel corso delle prossime settimane estive, così da non sprecare episodi in un periodo in cui la maggior parte degli spettatori potrebbero non essere collegati davanti al televisore.

Arriva Forbidden Fruit al posto di Tradimento su Canale 5

Da lunedì 30 giugno, quindi, alle 14:10 non ci saranno più le nuove puntate di Tradimento nella fascia pomeridiana e al suo posto andrà in onda la nuova serie turca dal titolo Forbidden Fruit, di cui in questi giorni stanno andando in onda i promo su Canale 5.

Una serie destinata a conquistare il gradimento del pubblico, composta da ben cinque stagioni che nel caso di ascolti positivi, troveranno spazio interamente su Canale 5.

Per vedere in onda le nuove puntate di Tradimento, invece, bisognerà attendere il prossimo settembre, quando tornerà in onda regolarmente per il gran finale.

Nel prime time del venerdì, invece, al posto della serie con Guzide andranno in onda le nuove puntate de La notte nel cuore in prima visione assoluta.

Guzide scoprirà di essere stata tradita e ingannata dall'ex marito Tarik

Intanto, le anticipazioni dei nuovi episodi di Tradimento previsti prossimamente su Canale 5, rivelano che Guzide riuscirà ad andare fino in fondo in merito alla scoperta del figlio biologico.

La donna scoprirà di essere stata ingannata dall'ex marito Tarik, il quale le ha nascosto la verità sul bambino fin dal primo momento.

È stato lui a darlo in adozione alla nascita perché il bambino presentava delle malformazioni fisiche e non avrebbe voluto che causasse tensioni all'interno della sua famiglia.