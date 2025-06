Tradimento cambia programmazione nel daytime del sabato pomeriggio di Canale 5 del prossimo 21 giugno.

L'appuntamento con la fortunata soap opera turca con Guzide subirà una riduzione legata alla durata complessiva di messa in onda, dato che verrà ridotta di trenta minuti rispetto al solito.

L'orario di partenza per la nuova puntata speciale del sabato è fissato alle 15:40 circa, subito dopo un nuovo appuntamento con The Family, pronta stabilmente a occupare il palinsesto del fine settimana Mediaset.

Cambia la programmazione di Tradimento di sabato 21 giugno

Per la soap opera Tradimento sono in arrivo delle modifiche alla programmazione legata alla puntata del sabato pomeriggio, dato che per il prossimo 21 giugno, l'orario di partenza non sarà fissato alle 15:10 circa.

Come riportato dalla Guida Tv ufficiale Mediaset, si è optato per una variazione di palinsesto, dovuta all'esigenza di inserire nella programmazione del fine settimana gli appuntamenti con The Family 2.

La serie turca con Aslan e Devin, infatti, andrà in onda anche al sabato e alla domenica pomeriggio dopo gli ascolti in crescita registrati nel daytime feriale, in seguito al ritorno delle puntate extra-large della durata di un'ora, che hanno permesso alla rete ammiraglia di toccare la soglia del 18-19% di share.

La soap turca Tradimento viene ridotta di trenta minuti

Di conseguenza, questa variazione di palinsesto porterà a una riduzione di Tradimento della durata complessiva di trenta minuti nel palinsesto di Canale 5.

L'orario di partenza di questo sabato 21 giugno è fissato per le 15:40 in poi e si andrà avanti come sempre fino alle 16:30 circa, quando poi andrà in onda un nuovo best of di Verissimo, con le interviste più belle realizzate da Silvia Toffanin nel corso della stagione che si è appena conclusa.

Mediaset inizia così a ridurre la durata delle puntate dal daytime per evitare di arrivare in fretta e furia al gran finale di sempre della seconda e ultima stagione.

Si avvicina il finale di sempre della soap con Guzide

In Turchia, infatti, nonostante il buon successo di ascolti che Tradimento riuscì a ottenere in prima serata, si optò per la cancellazione della serie con la seconda stagione, senza mettere in cantiere una terza stagione.

Anche i fan italiani, quindi, dovranno prepararsi a dire addio per sempre alle vicende di Guzide e tutti gli altri protagonisti della serie turca.

Al momento, il gran finale di sempre della soap, è in programma entro la stagione autunnale: entro il mese di novembre saranno trasmessi gli episodi conclusivi della serie che sta appassionando una media di 2,5 milioni di spettatori su Canale 5.