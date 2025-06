Venerdì 27 giugno è previsto un cambio nella programmazione di Canale 5. In prima serata, a partire dalle 21:35, i telespettatori non potranno vedere Tradimento, ma un’altra soap turca: La notte nel cuore. Quest’ultima, inoltre, non andrà in onda come di consueto la domenica sera, poiché dal palinsesto Mediaset risulta che il 29 giugno, in prima serata, sarà trasmesso il concerto Torino is Fantastic, condotto da Gerry Scotti.

Tradimento sostituita da La notte nel cuore il 27 giugno in prima serata

Il 27 giugno, in prima serata su Canale 5, è previsto un cambio di programmazione: Tradimento sarà sostituita da un’altra soap turca, La notte nel cuore.

Quest’ultima recupererà la prima serata, che non avverrà come di consueto la domenica sera, poiché il 29 giugno il palinsesto prevede un altro programma. I telespettatori potranno comunque seguire le vicende della famiglia Yenersoy il 27 giugno, poiché è confermato anche l’appuntamento pomeridiano, subito dopo la fine di Beautiful. La puntata quotidiana inizierà alle 14:15, come di consueto.

La notte nel cuore va in onda il 27 giugno anziché il 29 giugno

Nel frattempo, non è previsto alcun doppio appuntamento nella messa in onda della soap turca La notte nel cuore. Le vicende dei gemelli Nuh e Melek andranno in onda venerdì 27 giugno, al posto della puntata serale in prime time su Canale 5 di Tradimento. Non è, invece, prevista la puntata alle 21:35 di domenica 29 giugno, quando sul piccolo schermo verrà trasmesso un concerto presentato da Gerry Scotti.

Il conduttore sarà affiancato da Noemi e si tratterà di un evento patrocinato da Fiat per celebrare il Santo Patrono. L’evento verrà registrato il 24 giugno in Piazza Vittorio Veneto.

Un riepilogo delle puntate precedenti di Tradimento: Kahraman si è infuriato con Oylum

Nelle precedenti puntate di Tradimento, andate in onda su Canale 5, Oylum è stata invitata da un’amica di vecchia data, senza sapere che quest’ultima aveva invitato anche Tolga all’appuntamento. I due ex fidanzati sono stati chiusi in casa dalla ragazza, mentre lei si è recata in giardino, dove un vicino di casa l’ha ferita durante una lite. La polizia è arrivata sul posto, chiedendo ai testimoni di recarsi in centrale per rilasciare una dichiarazione sull’accaduto.

Kahraman, non avendo notizie di sua moglie e saputo che si trovava dalla polizia, si è recato immediatamente da lei, ma ha scoperto che c’era anche Tolga. L’imprenditore si è infuriato con Oylum, pensando che avesse incontrato di nascosto il suo ex. Nel frattempo, Ipek ha inscenato il suo suicidio, gettando la sua automobile nel lago. Prima di architettare il piano, la ragazza ha inviato un video allarmante a suo padre Sezai, rivelandogli di voler togliersi la vita.