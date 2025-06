Le trame delle puntate turche di Tradimento in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che Oylum tornerà a vivere a casa di Guzide insieme al piccolo Can quando Kahraman porrà fine al loro matrimonio perché la moglie ha donato un suo rene a Tolga. La decisione si scontrerà col volere di Mualla, che vorrà crescere suo nipote come figlio di Behram. La signora Dicleli pianificherà il rapimento del piccolo Can ma verrà scoperta da Kahraman, che le ordinerà di stare fuori dalla vita di Oylum e del bambino.

Kahraman deciso a interrompere il matrimonio con Oylum

Selin sparerà tre colpi di pistola a Tolga quando scoprirà che Serra è in attesa di un bambino da lui. Il ragazzo verrà portato in ospedale, dove le sue condizioni appariranno disperate. Oylum (Feyza Sevil Gungor) si offrirà di donare un rene all'ex fidanzato, scatenando il disappunto di Kahraman.

L'uomo rimarrà vicino alla donna durante l'espianto del rene ma poi le comunicherà di voler interrompere il matrimonio, credendo che sia ancora innamorata di Tolga. Oylum proverà a far capire il suo punto di vista ma suo marito non vorrà sentire ragioni, permettendole di far ritorno a casa da sua madre Guzide.

Mualla vuole rapire il piccolo Can, Kahraman la ferma

Mualla non reagirà bene alla scelta di Oylum di portarsi via Can, intenzionata a crescerlo come se fosse il figlio del defunto Behram. La donna darà ordine alla sua squadra di uomini di rapire il bambino e portarlo lontano dalla Turchia dove la nuora non potrà rintracciarlo. Il piano fallirà grazie all'intervento di Kahraman, già arrabbiato con sua zia per le bugie che gli ha raccontato sulla sua vera madre, Kadriye. L'uomo chiederà a Mualla di stare fuori dalla vita di sua moglie e del piccolo Can.

Anche Oylum, messa al corrente del piano, affronterà Mualla con una chiavetta usb in mano. La donna chiederà alla suocera di non importunarla più altrimenti renderà pubblica la verità sulle origini del piccolo Can.

Yesim e Umit sono stati ospiti di un programma televisivo

Nelle ultime puntate di Tradimento andate in onda a fine giugno su Canale 5, Yesim e Umit sono stati scagionati per l'omicidio di Kadir per il quale avevano preparato la cena di compleanno. I due soci sono stati ospiti in un programma televisivo per parlare di quanto successo.

Intanto, Guzide ha avuto uno scontro con Ipek che l'ha incolpata di aver provocato l'infarto a Sezai, costretto a urgenti cure ospedaliere. L'ex giudice ha rispedito al mittente ogni accusa.

Tolga e suo padre Oltan (Cem Bender), invece, hanno parlato di Selin, che è stata internata in un sanatorio dopo che ha provato a tagliarsi le vene. Allo stesso tempo, Azra ha chiesto qualche informazione sulla donna a Serra.