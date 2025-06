Nelle prossime puntate di Tradimento, anche Sezai verrà a sapere la verità: Güzide era a conoscenza della relazione tra Ipek e Oltan, ma ha scelto di non dirglielo. Solo dopo aver scoperto che la figlia è incinta, la donna gli confesserà tutto. La reazione di Sezai sarà molto dura: si sentirà tradito dalla moglie e non riuscirà a perdonarla per avergli nascosto una verità così importante. Se Güzide avesse parlato prima, forse avrebbe potuto evitare il peggio.

Sezai scopre il video che incastra Ipek con la morte di Serra

Sezai resterà sconvolto quando scoprirà che dietro la morte di Serra c'è la mano di Ipek.

Tarik gli farà vedere un video in cui si vede chiaramente la ragazza spingere l'amica giù per le scale. Un video che Tarik userà per ricattarlo: se non divorzierà da Güzide, denuncerà Ipek.

Sezai ricattato da Tarik: dà un ultimatum a Ipek

Inizialmente, Sezai acconsentirà al ricatto, ma, solo successivamente, si renderà conto che la figlia deve pagare per i suoi errori: così andrà da Ipek e le darà tre giorni di tempo per costituirsi alla polizia.

Mentre sarà in attesa di sapere che cosa farà Ipek, Sezai confesserà ciò che gli sta accadendo a Güzide.

La confessione a Güzide: 'Non volevo divorziare da te'

Sezai racconterà a Güzide che Ipek è un'assassina e che Tarik ha usato questa vicenda per ricattarlo. "Io non volevo assolutamente divorziare da te, anzi, ho già ritirato la richiesta", dirà Sezai, precisando che se Ipek non si farà avanti con la confessione, sarà lui a denunciarla.

Güzide non saprà cosa dire, ma preciserà una cosa a Tarik: anche se lui ritira la richiesta di divorzio, per lei le cose non cambiano. Almeno per il momento, non ha alcuna intenzione di tornare con lui. Sezai se ne andrà, con una speranza di riconciliazione che si affievolisce sempre di più.

Ipek si rifiuta di costituirsi: è incinta di Oltan

Intanto, arriverà la scadenza dei giorni e Sezai andrà da Ipek per capire quale decisione abbia preso. La ragazza non vorrà consegnarsi alla polizia, perché è incinta e non vuole che il figlio nasca in prigione. Dopo varie insistenze, Sezai scoprirà che il bambino è di Oltan. Arrabbiato, lo affronterà, dicendogli che, per non far crescere il nipote senza padre, deve sposare Ipek.

Güzide sapeva tutto: la delusione di Sezai

Affranto per tutto quello che gli sta accadendo, Sezai tornerà da Güzide e le dirà che non può denunciare Ipek perché la figlia gli ha rivelato di essere incinta. Senza farci caso, Güzide risponderà: "È di Oltan, vero?". Sezai la guarderà dritta negli occhi: "E tu come fai a saperlo?". Güzide sarà imbarazzata. "Sapevi di Ipek e Oltan, e mi hai mentito", dirà Sezai abbastanza deluso. "La situazione era complicata, non sarebbe stato facile dirtelo", controbatterà Güzide, ma Sezai, deluso, si alzerà e se ne andrà, e Güzide si lascerà andare alle lacrime.