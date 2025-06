Serra entrerà nel letto di Tolga e passerà una notte di passione con lui nella puntata di Tradimento in onda sabato 14 giugno.

Le anticipazioni rivelano che Selin sarà ricoverata in una clinica psichiatrica e Serra tornerà a casa con Tolga. Quest'ultimo si lascerà andare a qualche bicchiere di troppo, e la ragazza approfitterà del suo stato per sedurlo fingendosi Oylum.

Selin ricoverata in una clinica psichiatrica

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che per Selin trovare la bambina priva di vita sarà un vero trauma. La ragazza perderà completamente la ragione e tenterà di farla finita.

Tolga riuscirà a fermare in tempo Selin e a portarla al pronto soccorso. I medici proporranno di trasferirla in una clinica psichiatrica e Tolga, in un primo momento, non accetterà questa opzione. Quando vedrà Selin, però, si renderà conto che non c'è altra soluzione per lei. La sorella di Serra continuerà a delirare e a urlare di voler fare del male a se stessa e a chiunque provi ad avvicinarsi a lei.

Per Tolga sarà molto difficile separarsi da Selin, che continuerà a implorare lui e suo padre di non lasciarla in clinica, ma non si potrà fare altrimenti. L'infermiera impedirà a Serra di vedere sua sorella per non peggiorare le cose e la ragazza avrà una crisi di pianto, incolpandosi di tutto. "Non dovevo lasciarla sola", dirà disperata, e Tolga la consolerà portandola a casa con sé.

I due si faranno forza e ripuliranno le macchie di sangue lasciate da Selin, mentre Tolga spiegherà a Serra la scena tremenda di sua moglie in preda al delirio.

L'inganno di Serra alle spalle di Tolga

Nella puntata di Tradimento di sabato 14 giugno, Serra consolerà Tolga spiegandogli che sua sorella è sempre stata fragile mentalmente e non è colpa sua. La sera, i due cognati si rilasseranno sul divano e Tolga si lascerà andare a qualche bicchiere di troppo. Il ragazzo andrà a letto reggendosi a malapena e Serra approfitterà della situazione: si infilerà nel letto di suo cognato che, annebbiato dall'alcol, la scambierà per Oylum. Serra lascerà credere a Tolga di essere la sua ex fidanzata e trascorrerà una notte di passione insieme a lui.

Serra punta al denaro dei Kasifoglu

Nelle puntate precedenti, Serra non ha nascosto di essere una ragazza molto ambiziosa. Quando Selin ha conosciuto Tolga, Serra ha cambiato radicalmente il suo stile di vita, contando sulla popolarità di suo cognato. La ragazza ha iniziato a postare sui social i momenti della sua famiglia per guadagnare follower e ha sempre spinto Selin a lottare per il suo matrimonio. Serra non è mai stata simpatica a Tolga, che ha capito sin da subito la sua avidità. I rapporti tra i due cognati non sono stati idilliaci fino a quando non si sono ritrovati a dover condividere il dolore per la fragile salute mentale di Selin. Anche Oltan ha capito che Serra è inaffidabile, ma nessuno può immaginare fino a dove possa spingersi la ragazza.