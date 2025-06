Ipek dirà addio a Sezai con un video facendolo tremare nella puntata di Tradimento di sabato 21 giugno. "Vado da mia madre", annuncerà, lasciando intendere di voler togliersi la vita.

Le anticipazioni rivelano che Neva urlerà a Sezai di fare qualcosa, ma lui sarà profondamente scosso. L’uomo, in lacrime, telefonerà a Guzide. "Ipek sta per togliersi la vita", dirà disperato. La ragazza avrà questa drastica reazione dopo aver scoperto che suo padre frequenta ancora Guzide.

Yesim mostrerà la parte oscura di Ipek a Oltan

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Yesim metterà in guardia Oltan riguardo a Ipek: "Stai uscendo con una malata di mente".

La donna mostrerà all'imprenditore il video in cui appare chiaramente che la ragazza tenta di investire Guzide e non lascerà spazio a dubbi. Oltan chiederà spiegazioni a Ipek che avrà una reazione furiosa, dicendo che il video è l'ennesimo tentativo di Guzide per calunniarla. Di fronte ai dubbi di Oltan, Ipek scoppierà a piangere e lo accuserà di non amarla abbastanza.

Delusa dalla discussione, la ragazza tornerà a casa e riceverà un'altra amara sorpresa: sentirà Neva parlare con Sezai di quello che è successo a Guzide. La donna racconterà che su internet è diventato virale un video di Guzide. Neva racconterà che la signora e Tarik sono stati additati come impostori da Dundar dopo avergli detto che potevano essere i suoi genitori.

Sezai dirà a Neva di aver già visto quel video con Guzide, perché erano insieme al momento della pubblicazione. Per Ipek sarà l'ennesima delusione ed entrerà nella stanza di suo padre applaudendo: "La tua amata Guzide è turbata? Mi hai ingannata ancora, complimenti". La ragazza rimprovererà suo padre per averle fatto credere di aver scelto lei a Guzide e Sezai sarà molto amareggiato.

L'ennesimo litigio tra Ipek e Sezai per Guzide

Nella puntata di Tradimento di sabato 21 giugno, Ipek litigherà ancora una volta con suo padre e andrà via di casa, furiosa. La ragazza prenderà la macchina e si fermerà davanti al lago, a pensare a tutti i litigi avuti con Guzide e Sezai. Quest'ultimo continuerà inutilmente a chiamare sua figlia ma il suo telefono risulterà irraggiungibile.

Nel frattempo, Ipek girerà un videomessaggio per Sezai e glielo manderà. "L’ultima volta che mi sono sentita parte di una famiglia, mia madre era viva", dirà ricordando che spesso andavano insieme al lago per rilassarsi. "Penso di aver fatto il possibile", dirà ancora Ipek, "Volevo accettare Guzide ma non ho potuto". Sezai guarderà il video con grande preoccupazione, senza immaginare dove Ipek voglia arrivare. La ragazza spiegherà che per lei è stato impossibile aprirsi con Guzide perché ogni volta in cui la vedeva si ricordava il corpo di sua madre. "Questa volta non torno, vado da mia madre", dirà Ipek annunciando di volersi togliere la vita come ha fatto lei in passato. Neva scoppierà a piangere e urlerà a Sezai di fare qualcosa per fermarla.

L'uomo, disperato, telefonerà a Guzide: "Ipek sta per togliersi la vita".

Ipek era quasi riuscita a separare Guzide e Sezai

Nelle puntate precedenti, Ipek ha tentato di eliminare Guzide con un'auto e per qualche giorno nessuno ha sospettato di lei. La ragazza ha continuato a vivere come sempre e ha approfondito il suo rapporto con Oltan. Ipek ha seri problemi mentali e più volte Guzide ha tentato di mettere in guardia Sezai che non ha saputo gestire la situazione. Quando l'uomo ha saputo che Ipek era arrivata ad attentare alla vita della sua compagna, ha preferito prendere tempo e non dire nulla a Guzide. Quando quest'ultima ha scoperto tutto da sola, ha restituito l'anello a Sezai e ha messo fine a ogni rapporto tra loro. Le cose sono cambiate quando Sezai ha avuto un infarto e Guzide ha tremato all'idea di perderlo per sempre. Questo episodio ha riavvicinato i due innamorati, ma Ipek non ha potuto sopportarlo.