Kahraman sarà travolto da un carico di terra per salvare Ozan nella puntata di Tradimento di giovedì 26 giugno e Oylum vedrà tutta la scena.

Le anticipazioni rivelano che Oylum arriverà in cantiere e guarderà con i suoi occhi la tragedia che si abbatterà su suo marito. Disperata, la ragazza correrà verso suo marito, ma potrà fare ben poco. Ozan si sentirà in colpa perché Kahraman è stato seppellito dalla terra per spingere lui dalla zona di pericolo. Nel frattempo, ignari di tutto, Guzide e Sezai si sposeranno perché il celebrante non potrà più aspettare.

Le sospirate nozze di Guzide e Sezai

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che arriverà il giorno tanto atteso delle nozze di Guzide e Sezai. Ipek sarà distrutta dopo essere stata cacciata da Oltan e Neva si prenderà cura di lei. La donna arriverà persino ad imboccare la ragazza che si rifiuterà di mangiare e continuerà a fissare le foto di Oltan sul suo telefono.

Nel frattempo, alla villa di Guzide tutti si prepareranno per il matrimonio: Yesim, la piccola Oyku e Nazan finiranno di truccarsi e anche la sposa sarà pronta per il grande evento. L'unico a mancare sarà Ozan, in netto ritardo a causa di un contrattempo ai cantieri. Il ragazzo si accorgerà che il carico di calcestruzzo dovrà essere sostituito e chiederà di sostituirlo subito.

Ozan telefonerà a Oylum e le dirà che non può lasciare il cantiere in quel momento, quindi le chiederà di portargli lì il vestito, in modo tale da non dover passare da casa per prepararsi. "Se vieni qui poi andremo insieme al matrimonio", dirà Ozan a Oylum che non potrà fare altro che accettare. La ragazza si dirigerà ai cantieri da suo fratello, mentre il resto della famiglia andrà alla sala per la cerimonia. Sul posto, arriverà anche lo sposo, ma tutti aspetteranno l'arrivo di Oylum e Ozan.

La tragedia davanti agli occhi di Oylum

Nella puntata di Tradimento del 26 giugno, Kahraman arriverà in cantiere e dirà a Ozan di andare subito al matrimonio di sua madre. Il ragazzo lo tranquillizzerà spiegando che Oylum lo raggiungerà lì per portargli il vestito.

Il celebrante metterà fretta a Sezai e Guzide che saranno costretti ad iniziare la cerimonia senza i ragazzi, perché il loro ritardo comprometterebbe anche le nozze delle altre coppie in attesa. Il matrimonio avrà inizio, ma nel frattempo in cantiere si consumerà una tragedia. Ozan si troverà in prossimità di un camion carico di terra che sta per travolgerlo e Kahraman correrà a salvarlo. Nel tentativo di spingere Ozan oltre la zona di pericolo, però, Kahraman avrà la peggio e finirà sotto il carico di terra. In quel momento arriverà Oylum che sarà a dir poco disperata nel vedere la scena. La ragazza si avvicinerà alla montagna di terra caduta su suo marito e scaverà a mani nude, alla ricerca di un segnale di vita da parte sua.

Ozan si sentirà profondamente in colpa per quello che è accaduto, perché di fatto suo cognato ha dimostrato di essere disposto a dare la vita per lui.

Tolga e Oylum: due vite ormai troppo lontane

Nelle puntate precedenti, Oylum ha scelto di sposare Kahraman e con lui ha trascorso dei giorni meravigliosi in viaggio di nozze. I due sposi si sono allontanati per una breve vacanza in montagna con il piccolo Can e Mualla ha pensato ad una sorpresa per loro. La donna è partita con Iknur per lasciare un cestino dietro la porta della casa in cui alloggiava suo nipote. Oylum vi ha trovato i suoi cioccolatini preferiti e il gesto di Mualla è stato molto apprezzato perché l'ha fatta sentire per la prima volta davvero in famiglia.

Tolga sembra ormai acqua passata per Oylum che ha confidato a Guzide di stare molto bene insieme a Kahraman. Mentre Oylum viveva dei giorni stupendi, Tolga ha dovuto attraversare un incubo con la perdita della bambina appena adottata. Le vite dei due protagonisti non potrebbero essere più distanti in questo momento.