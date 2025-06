Nelle prossime puntate di Tradimento, Selin sarà pronta a tutto pur di vendicarsi di Ipek per la morte di Serra. Farà credere a Tolga di voler solo rendere omaggio alla sorella al cimitero e gli chiederà di manomettere il suo braccialetto elettronico. Ma sarà solo un pretesto: una volta libera, si recherà da Ipek, determinata a minacciarla per quello che le ha fatto.

Selin torna a casa con il braccialetto elettronico e affronta Tolga

Selin sarà ai domiciliari. Dopo aver trascorso un periodo in carcere (per aver tentato di uccidere Tolga) e in una clinica psichiatrica, grazie alla conferma dei medici, Selin potrà tornare a casa, ma sarà costantemente monitorata dal braccialetto elettronico.

Non potrà uscire di casa, al massimo potrà andare in giardino, ma non potrà superare i due metri dall'abitazione.

Selin riprenderà la sua vita insieme a Tolga e i due avranno modo di parlare di ciò che è successo. Tolga le spiegherà che non ha messo incinta Serra volutamente: quella sera si è ubriacato e non ricorda nulla di ciò che è successo.

Il pretesto della visita al cimitero sulla tomba di Serra per colpire Ipek

A proposito di Serra, Selin esprimerà un desiderio: vorrà fare visita alla sua tomba. "Non mi hanno permesso di andare al funerale, vorrei dirle addio. Nonostante quello che mi ha fatto, resta sempre mia sorella", dirà triste Selin. Tolga, però, le ricorderà che non può lasciare casa, visto il braccialetto elettronico.

"Tu lo puoi hackerare vero?", gli chiederà Selin e Tolga sarà turbato: manomettere un braccialetto elettronico è reato grave. Alla fine, però, accontenterà la ragazza e con l'aiuto di un amico riuscirà a hackerare il dispositivo. Selin e Tolga saranno pronti per recarsi in cimitero, ma, proprio in quel momento, Tolga riceverà una telefonata dal lavoro e Selin ne approfitterà per fuggire con un taxi. Tolga crederà che sia andata da sola in cimitero, non badando alla gravità della situazione.

Selin minaccia Ipek: 'La tua vita è finita'

Selin non sarà diretta in cimitero, ma a casa di Ipek, l'assassina di sua sorella. Ipek resterà turbata quando la vedrà sulla soglia di casa, anche perché sa che Selin è mentalmente instabile.

"Non solo hai ucciso mia sorella, ma hai strappato alla vita anche il bambino che portava in grembo", le dirà Selin con una strana luce negli occhi.

Senza mezzi termini, dirà a Ipek: "Da oggi la tua vita è finita". Selin le metterà le mani al collo, intimandole di stare attenta a tutto ciò che farà, perché anche la sua vita, da questo momento in poi, sarà in bilico. Selin se ne andrà, ma Ipek inizierà a temere seriamente per la sua vita, visto che dovrà affrontare un'altra nemica.