Oznur andrà a bussare in ufficio da Oltan per rivelargli una verità inaspettata nelle prossime puntate di Tradimento: "Can è il figlio di Tolga".

Le anticipazioni rivelano che la domestica tradirà Mualla e i Dicleli senza chiedere nulla in cambio a Kasifoglu. Spiegherà di aver agito per senso di giustizia. Oznur mostrerà a Oltan anche un video in cui Oylum spiega tutta la situazione, mostrando il test del DNA che non lascia spazio a dubbi.

Il video in cui Oylum dirà tutta la verità su Can

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oznur scoprirà il segreto di Oylum e capirà che Can è figlio di Tolga.

Tutto avrà inizio quando Oylum tornerà a temere che Mualla possa rapire il suo bambino. In quel periodo, la ragazza si troverà a casa di Guzide con Can, dopo aver litigato con i Dicleli in quanto ha donato il rene a Tolga. Oylum sarà stanca di avere paura: si recherà a casa di Mualla per metterla a tacere una volta per tutte. La ragazza mostrerà alla suocera un video in cui spiega che Can non è un Dicleli ma è il figlio di Tolga.

Oylum, in quelle immagini, dirà anche che Mualla sapeva tutto e che voleva per forza un erede per la su dinastia. La signora Dicleli, a quel punto, avrà le mani legate: Oylum tornerà ad essere libera. Quello che nessuna delle due saprà è che, al momento della registrazione del video, c'era anche Oznur che, di nascosto, ha assistito a tutta la scena: quindi ha scoperto il grande segreto di famiglia.

Per diversi giorni la domestica terrà per sé la preziosa informazione, ma i sensi di colpa inizieranno a farsi sentire quando ascolterà una discussione tra Oylum e Kahraman. I due torneranno a vivere a villa Dicleli. Tutto sembrerà tornare alla normalità: Kahraman si confiderà con sua moglie sulla madre naturale, Kadriye. Oylum spiegherà a suo marito che è impossibile separare un figlio dai genitori: lei non potrebbe vivere senza il suo Can. A quel punto, Kahraman chiederà a Oylum se abbia donato il rene a Tolga perché è il padre di suo figlio o perché è innamorata di lui. La conversazione sarà ascoltata da Oznur che si renderà sempre più conto dell'ingiustizia che sta subendo il ragazzo, separato da suo figlio contro la sua volontà.

I sensi di colpa di Oznur

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oznur farà in modo di procurarsi il video di Oyulm che prova la paternità di Can. La domestica prenderà il telefono della ragazza dalla sua borsa e prenderà il video di cui ha bisogno. Successivamente, Oznur si presenterà in ufficio da Oltan che sarà molto sorpreso di ricevere la sua visita. La domestica non userà giri di parole, ma arriverà dritta al punto: "Can non è il nipote di Mualla", dirà porgendogli il telefono con il video e invitandolo a guardare. Oltan guarderà le immagini di Oylum che mostrerà il test del Dna, spiegando che Can è il figlio di Tolga. L'uomo resterà sconvolto e Oznur gli ripeterà la verità: "Can è figlio di Tolga".

La domestica spiegherà di aver ascoltato una conversazione tra Oylum e Kahraman: ha rubato il telefono della ragazza per avere le prove di cui aveva bisogno. Oltan sarà molto sospettoso con Oznur che spiegherà la sua buona fede e gli dirà di aver scoperto tutto per caso. "Non voglio niente, ma pensavo che fosse giusto dire la verità", dirà Oznur prima di andare via. Subito dopo arriverà Tolga e troverà Oltan molto agitato, ma l'uomo non dirà nulla a suo figlio.

La prima crisi di Oylum e Kahraman

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum e Kahraman sono sposati ma l'ombra di Tolga ha appena provocato una grave crisi tra loro. Oylum e il suo ex si sono incontrati perché hanno ricevuto un invito da una vecchia amica in comune.

Mentre Tolga e Oylum si trovavano a casa di Asli, la ragazza è stata gravemente ferita da un proiettile. I due sono corsi in ospedale e si sono recati in commissariato per le loro testimonianze. Sapere che Oylum e Tolga si trovavano insieme, ha scatenato la gelosia in Kahraman che ha ammesso di non fidarsi di sua moglie. La risposta di Oylum è stata molto dura: ha preso Can ed è andata a casa di Guzide, decisa a divorziare.