Oltan chiarirà con Tolga riguardo al suo matrimonio nelle prossime puntate di Tradimento: "Non ho sposato Ipek per scelta".

Le anticipazioni rivelano che Oltan sarà molto arrabbiato nei confronti di Ipek, che ha pubblicato sui social la foto delle loro nozze. Tuttavia, spiegherà al figlio che non intende reagire, perché è proprio ciò che lei desidera. Oltan preciserà che non vuole più vedere né Ipek né il figlio che aspetta da lui.

Ipek e Oltan sui siti di gossip

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga avrà un confronto con Oltan su Ipek.

Dopo aver saputo che suo padre ha sposato la ragazza, Tolga non riuscirà a capire il suo gesto e andrà a chiedergli spiegazioni. "Non ho sposato Ipek per scelta", dirà Oltan, "Pago per i miei errori". Tolga si renderà conto che suo padre ha acconsentito alle nozze per rispetto nei confronti di Sezai e soffre per la situazione. Poco dopo, Selin sarà dimessa dalla clinica psichiatrica in cui era ricoverata e sarà agli arresti domiciliari.

Tornare a casa segnerà per la ragazza l'inizio di una nuova vita, e Tolga e Oltan saranno pronti ad accoglierla al meglio. Quando sarà da sola con il suocero, Selin non potrà fare a meno di pensare che Ipek ha tolto la vita a Serra. "Sei sposato con l'assassina di mia sorella" dirà la ragazza a Oltan, che sarà molto dispiaciuto. Selin riconoscerà Oltan come una vittima: "Almeno non ti sei sposato per tua volontà".

L'imprenditore lascerà Selin con Tolga e andrà in azienda, ma, prima di andare via, le raccomanderà di non cercare la vendetta o finirà in carcere. Selin confiderà al marito che Ipek ha postato sui social le foto del suo matrimonio con Oltan e il ragazzo sarà molto turbato. Tolga sentirà il bisogno di parlare con suo padre e appena Selin si addormenterà si recherà da lui per capire ancora il suo stato d'animo.

Il confronto tra Oltan e Tolga

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga andrà a trovare suo padre in ufficio per parlare delle nozze con Ipek. "Ieri ha pubblicato la foto del vostro matrimonio", esordirà il ragazzo, "Non sei arrabbiato?". Oltan si dirà furioso, ma spiegherà a Tolga che se andasse da Ipek farebbe il suo gioco.

"Non ti interessa nemmeno del bambino che aspetta?", chiederà il ragazzo a suo padre, che gli dirà di avere solo un figlio. Oltan spiegherà a Tolga che provvederà alle spese del bambino, ma non vuole vedere né lui né sua madre. La rabbia nell'imprenditore sarà evidente, mentre Ipek aspetterà inutilmente una sua reazione. La ragazza spiegherà a Neva di aver pubblicato la foto per attirare Oltan a casa sua e costringerlo ad avere un chiarimento.

Oltan e Ipek: un amore travolgente

Nelle puntate in onda in Italia, Oltan e Ipek sono all'inizio della loro travolgente storia d'amore. L'imprenditore ha ammesso di non provare questi sentimenti da molti anni e Ipek è molto felice accanto a lui. Yesim ha tentato di mettere in guardia Oltan: "Stai uscendo con una malata di mente".

La donna ha mostrato a Oltan il video in cui Ipek tenta di investire Guzide e lui ha iniziato a metterla in dubbio. Quest'ultima, però, è stata pronta a difendersi. Ipek ha spiegato a Oltan che Guzide è gelosa di lei e farebbe di tutto per calunniarla e screditarla agli occhi di Sezai.