Tolga chiederà a Selin di adottare una bambina per ricominciare nella puntata di Tradimento in onda venerdì 6 giugno.

Le anticipazioni rivelano che Tolga sarà seriamente intenzionato a voltare pagina con Selin e lei non potrà che esserne felice. Tolga parlerà anche con Oltan e giurerà a suo padre di essere cambiato e questa volta non ha intenzione di sbagliare con sua moglie.

Dopo l'ultima umiliazione di Oylum Tolga tornerà da Selin

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum accetterà di sposare Kahraman e questo segnerà la fine delle speranze per Tolga.

Ormai rassegnato all'idea di non poter più tornare con la donna che ama, il figlio di Oltan rifletterà sul suo rapporto con Selin. Tolga capirà che sua moglie è l'unica che più volte gli ha dimostrato amore pur non essendo ricambiata e le chiederà perdono attraverso un messaggio, perché non avrà il coraggio di affrontarla subito di persona. Poco dopo, Tolga busserà alla porta di sua moglie e Selin sarà pronta a riaprire la porta a suo marito. La ragazza non rimprovererà suo marito per averla abbandonata e umiliata, ma non potrà nascondere la sua paura di perderlo ancora. Tolga rassicurerà Selin che questa volta sarà diverso e lui non andrà più via da quella casa. Il ragazzo si renderà conto della grande sofferenza di Selin in sua assenza quando vedrà che sua moglie non ha mai fatto neanche la spesa.

"D'ora in poi ceneremo insieme tutte le sere", prometterà Tolga.

Le promesse di Tolga e una nuova pagina per Selin

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 6 giugno, Serra, felice per il ritorno di suo cognato, preparerà una ricca colazione da consumare a letto. Per la ragazza sarà uno splendido risveglio dopo una notte di passione con suo marito che continuerà a dirle che tutto sarà diverso tra loro. Tolga non avrà solo buoni propositi per Selin, ma anche fatti concreti per dimostrare che i suoi progetti futuri con lei sono seri. Il ragazzo chiederà a sua moglie qualcosa di molto importante: vorrebbe adottare una bambina. Tolga spiegherà a Selin che se l'argomento le fa male non ne parleranno più, ma lei accetterà di iniziare un nuovo percorso con lui.

Successivamente, Tolga andrà a parlare con suo padre: "Non voglio più distruggermi per amore" dirà promettendo che si occuperà solo di Selin. Il ragazzo assicurerà che questa volta non deluderà nessuno anche se in passato ha sbagliato molte volte.

La grave crisi di Tolga e Selin

Nelle puntate precedenti, il matrimonio tra Selin e Tolga sembrava irrecuperabile. Dopo aver scoperto che sua moglie aveva rilasciato un'intervista che ha messo nei guai Oylum con il clan Dicleli, Tolga è tornato a casa furioso. Il ragazzo ha offeso e ferito Selin dicendole di non averla mai amata e di non provare neanche stima per lei, visto che non ha carattere. Azra ha assistito alla scena imbarazzata e quando Tolga è andato via Selin le ha chiesto di colpirla con un pugno per vendicarsi di lui.

La nipote di Tarik ha notato che la sua amica non era lucida e voleva portarla in ospedale, ma lei ha insistito. Alla fine Selin si è colpita da sola con un oggetto e ha chiesto ad Azra di reggerle il gioco con la polizia. Tolga è stato denunciato per violenza e si è ritrovato nei guai a causa delle false accuse di sua moglie.