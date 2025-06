Tarik rovinerà la festa di Ozan presentandosi alla cerimonia senza invito nella puntata di Tradimento in onda sabato 7 giugno. Infatti Tarik insulterà Sezai e rivendicherà il suo ruolo di padre, ma sarà portato via da due guardie. Ozan parlerà con suo padre fuori: "Perché devi rovinare il mio giorno più bello?" chiederà. Quando Tarik andrà via si apriranno le danze e Ipek farà coppia con Oltan.

Ipek andrà ad abbracciare Guzide in cerca in perdono

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che arriverà un momento molto importante per la famiglia di Guzide.

Ozan vincerà un bando con il suo progetto e tutti si prepareranno per partecipare alla cerimonia di premiazione. Per il ragazzo si tratterà del primo successo dopo un periodo molto difficile e per questo l'emozione sarà ancora più grande. Prima della cerimonia, Ipek andrà a chiedere scusa a Guzide che la abbraccerà e la perdonerà per le incomprensioni degli ultimi giorni. Alla festa di Ozan ci saranno anche Ipek e Oltan, visto che il progetto presentato dal ragazzo si appoggiava all'azienda Kasifoglu. Sezai sarà felice di vedere sua figlia sorridente e Guzide riceverà i complimenti per suo figlio Ozan da parte dei presenti. Nel giro di pochi minuti arriveranno Kahraman e Oylum e faranno il loro ingresso anche Yesim e la piccola Oyku.

La famiglia sarà riunita e attenderà il momento della premiazione, ma solo in un secondo momento tutti si renderanno conto che Tarik non è stato invitato alla festa.

La premiazione di Ozan e la dedica a Guzide

Nella puntata di Tradimento in onda sabato 7 giugno, Ozan riceverà il premio dalle mani di Oltan e sarà molto emozionato. Tutta la famiglia, incluse Nazan e Mualla, sarà pronta ad applaudire con entusiasmo. Ozan leggerà il suo discorso in cui ringrazierà tutti coloro che gli sono stati accanto nonostante gli errori, ma soprattutto Guzide: "Mia madre è stata la mia fortuna". Ozan dedicherà il suo premio a Guzide e si sarà una standing ovation per madre e figlio. In quel momento Tarik farà il suo ingresso nel locale, furioso per il mancato invito.

"Buon appetito a tutti", dirà con sarcasmo alla famiglia. "Il contadino di Avanos è qui, tutti sono stati invitati", continuerà, "Ed io chi sono?". Guzide si alzerà per calmare il suo ex marito, ma Tarik non potrà perdonarli per una simile mancanza. Ozan e Oylum proveranno a trattenere Tarik, ma alla fine saranno necessarie due guardie della sicurezza per portarlo via. La festa di Ozan sarà rovinata, ma il ragazzo ci terrà a parlare con suo padre: "Perché devi rovinare il mio giorno più bello?" chiederà.

Tarik rivendicherà il suo ruolo di padre e, in lacrime, sfogherà con suo figlio la sua frustrazione. Quando Yenersoy andrà via, si apriranno le danze e Oltan ballerà con Ipek.

Il finto arresto organizzato da Yesim

Nelle puntate precedenti, Tarik è stato arrestato per l'omicidio di Korkmaz ed è stato portato in un luogo segreto. Qui, l'uomo è stato interrogato da due agenti ed è stato tenuto prigioniero per qualche giorno. Tarik ha rivendicato invano i suoi diritti e ha più volte spiegato di essere un avvocato. Solo in un secondo momento, Yesim è uscita allo scoperto e ha rivelato a suo marito che il rapimento era stato architettato da lei e non c'era stato nessun arresto. La donna ha organizzato tutto per mettere paura a Tarik e tenerlo in pugno con le sue minacce.