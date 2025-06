Guzide lascerà Sezai dopo aver scoperto le sue bugie e gli restituirà l'anello nella puntata di Tradimento di sabato 14 giugno: "Finisce, tutto, anche il nostro lavoro insieme".

Le anticipazioni rivelano che Guzide scoprirà che Ipek voleva eliminarla e Sezai lo sapeva. La donna non potrà tollerare questa grande mancanza e si recherà in ufficio dal suo compagno per mettere fine ad ogni relazione tra loro.

Ipek, furiosa con Sezai, andrà via di casa

Sezai non denuncerà Ipek per aver attentato alla vita di Guzide. L'uomo si prenderà del tempo per riflettere sulla cosa più giusta da fare e su come parlare alla sua compagna della situazione di sua figlia.

Ipek sarà convinta che suo padre, messo di fronte ad una scelta, abbia deciso di appoggiarla e si calmerà. Presto, però, Sezai assumerà la difesa di Umit che sarà arrestato con Yesim per il decesso di Kadir. Ipek andrà su tutte le furie. La ragazza, in preda a una crisi rabbia, distruggerà la foto che la ritrae con suo padre e bloccherà anche il suo numero sul telefono.

Ipek andrà via di casa lasciando Sezai nella più totale disperazione.

Nel frattempo, Guzide si recherà in ufficio da Yesim. Qui, per caso, incontrerà Begum che non potrà fare a meno di parlarle di quello che ha scoperto. La donna mostrerà a Guzide il video che riprende l'incidente in cui ha quasi perso la vita: le rivelerà, inoltre, che sia Yesim che Sezai hanno visto quelle immagini.

Guzide si sentirà profondamente tradita dall'uomo che credeva sincero e non potrà fare a meno di pensare ai bei momenti trascorsi con lui. Dopo una lunga passeggiata, Guzide deciderà di tagliare i ponti con Sezai. La prima cosa che farà sarà andare a bussare da Tarik. A lui chiederà in prestito i due milioni e mezzo con cui Sezai ha pagato la cauzione di Umit per non avere nessun debito con lui. Successivamente, Guzide si recherà in ufficio da Sezai, già turbato dall'assenza di Ipek, per parlargli.

La drastica decisione di Guzide

Guzide consegnerà con freddezza a Sezai il denaro che le aveva prestato per suo fratello. La donna spiegherà di aver visto il video dell'incidente che rivelava che Ipek era alla guida dell'auto che l'ha investita.

"Tua figlia voleva eliminarmi, lo sapevi e non me lo hai detto", spiegherà Guzide a Sezai che le giurerà che le avrebbe parlato di lì a poco. "Dopo trent'anni ho scoperto il tradimento di mio marito, poi ho capito che mia figlia aveva mentito sui suoi studi e mio figlio maneggiava milioni di dollari non suoi", racconterà Guzide con tristezza. "E poi ho perso il lavoro. In nessuna di queste situazioni mi sono sentita così impotente", dirà la donna scoppiando in lacrime.

"Dopo il video ho pianto come una bambina perché mi sono sentita abbandonata". Sezai non saprà cosa fare per convincere Guzide della sua buona fede, perché la donna avrà le idee molto chiare. Dopo averlo messo in guardia su Ipek, Guzide lascerà Sezai senza dargli alcuna speranza.

La donna prenderà l'anello dalla sua borsa e lo restituirà a Sezai: "Finisce tutto, anche il nostro lavoro insieme, buona fortuna". L'uomo non riuscirà a replicare e quando Guzide andrà via si lascerà andare alla disperazione.

La doppia faccia di Ipek e la bugia di Sezai

Nelle puntate precedenti, Ipek è andata a casa di Guzide per chiederle perdono e ricominciare con lei. La ragazza sembrava sinceramente dispiaciuta, abbracciando la compagna di suo padre. Sezai, felice di tutto questo, ha invitato Guzide a una piccola gita: ha deciso di iniziare a fare seri progetti con lei.

In un ristorante sul lago, Sezai ha fatto la proposta di nozze a Guzide promettendole la vita serena che entrambi meritavano.

La donna ha subito accettato, ignara del fatto che Ipek avesse solo recitato con lei. Subito dopo la gita, Yesim ha telefonato a Sezai per dirgli che Ipek ha attentato alla vita di Guzide. Lui, però, ha rimproverato sua figlia senza parlarne con la sua compagna.