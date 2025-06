Nelle prossime puntate di Tradimento, Yeşim verrà nuovamente allontanata da Öykü. Dopo averla sorpresa a letto con Dündar, Tarik perderà completamente la fiducia nella moglie e deciderà di cacciarla di casa. Per lui, una madre così non può crescere sua figlia. Yeşim, ferita e senza più un tetto, troverà rifugio grazie a Dündar, che le affitterà un piccolo monolocale dove potrà vivere insieme alla zia Ilknur.

La vendetta di Tarik: filma Yeşim a letto con Dündar

Yeşim vivrà una relazione extraconiugale con Dündar, un sogno che, ben presto, si trasformerà in un incubo.

Perché Tarik scoprirà tutto grazie a Ümit, che, accecato dalla gelosia nei confronti di Yeşim, gli telefonerà, raccontandogli che la moglie sta trascorrendo una notte in albergo insieme a Dündar.

Tarik si recherà nell'albergo e, grazie all'aiuto di un cameriere, riuscirà a entrare nella camera dei due. Filmerà ciò che stanno facendo, minacciando Yeşim di usare quel video contro di lei.

Tarik se ne andrà via e Yeşim sarà preoccupata per le conseguenze, anche perché temerà che Tarik possa portarle via la bambina. "Non ti preoccupare, ci sposeremo e risolveremo tutto", dirà Dündar, ma Yeşim vorrà andare a casa per affrontare il marito.

Tarik scopre il tradimento e vuole cacciare Yeşim di casa

Intanto, Tarik rientrerà a casa e troverà Ilknur, che vive lì da quando Mualla l'ha licenziata per via dei suoi continui pettegolezzi che riguardano le vicende della sua famiglia.

La donna, però, si mostrerà sempre pigra, non ha nemmeno messo Öykü a letto, l'ha lasciata dormire sul divano.

Ci penserà Tarik a mettere a letto la piccola e dopo che si sarà addormentata, chiuderà la porta della sua cameretta a chiave. Giungerà Yeşim e tra lei e Tarik ci sarà uno scontro abbastanza duro.

Yeşim tenta di vedere Öykü, ma trova la porta chiusa a chiave

Yeşim gli ribadirà che tra loro non c'è un vero matrimonio e che ha intenzione di divorziare da lui per vivere la sua storia d'amore con Dündar. "Non c'è matrimonio? Secondo me la legge può dimostrare tutt'altro", dirà Tarik, facendo presente a Yeşim che non la vuole più a casa sua e che non potrà più vedere la bambina.

Yeşim correrà nella cameretta di Öykü, ma non riuscirà a entrare perché è chiusa a chiave.

"Vattene da questa casa e non azzardarti a compiere qualche passo falso, altrimenti faccio vedere alla bambina il video in cui la madre è con un altro uomo", dirà Tarik. "Sei un essere spregevole, non ti azzardare a fare questo alla nostra bambina", urlerà Yeşim.

Ad ogni modo la donna, insieme alla zia, si ritroverà senza una casa. Non sapranno dove andare, ma ci penserà Dündar a prendersi cura di loro, affittandogli un monolocale.