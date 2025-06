Tolga aiuterà Selin ad evadere dai domiciliari hackerando il braccialetto elettronico nelle prossime puntate di Tradimento.

Le anticipazioni rivelano che Selin tornerà in libertà vigilata dopo un periodo trascorso in clinica psichiatrica. Tolga le starà accanto e quando la ragazza gli chiederà di farle vedere la tomba di Serra non saprà dirle di no. Selin spiegherà che non ha potuto assistere neanche al funerale di sua sorella e questo spingerà Tolga ad aiutarla ad allontanarsi da casa per qualche minuto.

La visita di Azra in clinica da Selin

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Selin si troverà in clinica psichiatrica quando riceverà la visita di Azra.

"Ho due notizie per te", dirà la nipote di Tarik a Selin che non sembrerà molto interessata ad ascoltarla. "Ipek è incinta di Oltan", dirà Azra scatenando la rabbia di Selin che la schiaffeggerà. La moglie di Tolga penserà che la sua amica sia andata a trovarla per fare gossip, senza considerare minimamente la sua condizione. La seconda notizia che Azra le darà, però, sconvolgerà Selin: "Ipek ha ucciso tua sorella".

La ragazza resterà senza parole e si domanderà perché sia accaduto tutto questo. Nel frattempo, Ipek diffonderà sui social le foto delle sue nozze con Oltan per fare in modo di incontrarlo. Sapendo che lo sposo non vuole avere nulla a che fare con lei, Ipek penserà di farlo arrabbiare in modo tale da spingerlo ad andare da lei. Oltan non cadrà nella provocazione, ma la notizia delle nozze si spargerà in poco tempo e arriverà anche alle orecchie di Selin.

Due infermiere della clinica, infatti, non potranno fare a meno di parlare del matrimonio di Oltan e Ipek. Selin continuerà a covare rancore nei confronti di Ipek e appena uscirà dalla clinica, il suo primo pensiero sarà affrontare l'assassina di sua sorella.

Il ritorno a casa di Selin

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga perdonerà Selin per aver attentato alla sua vita e farà di tutto per farla tornare in libertà. Tolga capirà che sua moglie lo ha colpito perché pensava che l'avesse tradita con Serra e inoltre terrà conto della fragilità della ragazza a causa dei lutti subiti. Con l'aiuto di Oltan, Selin riuscirà ad ottenere la libertà vigilata e tornerà a casa con suo marito. La ragazza spiegherà a Tolga la sua sofferenza per non aver potuto neanche partecipare ai funerali di Serra e gli chiederà di poter andare sulla sua tomba.

Tolga le ricorderà che il braccialetto elettronico che indossa non le permette di andare oltre il giardino ma lei insisterà: "Puoi hackerarlo". "Non voglio scappare, voglio solo vedere la tomba di mia sorella per cinque minuti", dirà anche Selin in lacrime. Tolga non resterà indifferente alla richiesta disperata di sua moglie e si darà da fare per accontentarla. Il ragazzo riuscirà a modificare il segnale del braccialetto e Selin sarà libera di uscire.

Il destino ha ostacolato il sogno di Tolga e Selin

Nelle puntate in onda in Italia, Tolga e Selin stanno provando a far ripartire il loro matrimonio. Dopo aver visto Oylum accettare di sposare Kahraman, Tolga è tornato da Selin in cerca di perdono.

L'uomo ha promesso a sua moglie che non l'avrebbe mai più lasciata e si è impegnato a formare una famiglia con lei. Tolga ha proposta a Selin di adottare una bambina per vivere il loro sogno e lei ha accettato. I due sono andati in orfanotrofio e sono tornati a casa con una splendida bambina. Nulla sembrava scalfire la felicità ritrovata, ma il destino ha remato ancora una volta contro Tolga e Selin: la piccola, infatti, ha perso la vita poco tempo dopo essere arrivata nella sua nuova casa.