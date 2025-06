Tolga si accorgerà di quanto sia importante Selin per lui e si pentirà di aver perso tempo a rincorrere Oylum nelle prossime puntate di Tradimento.

Le anticipazioni rivelano che, stando accanto a Selin, Tolga ne apprezzerà tutte le qualità e si renderà conto di stare davvero bene con lei. La ragazza non vorrà essere un peso e gli chiederà di divorziare quando uscirà dalla clinica psichiatrica, ma Tolga rifiuterà. Sarà lui a chiedere a Selin di restare uniti e ammetterà con Oltan che avrebbe potuto essere felice molto tempo prima.

Ancora molti ostacoli per Selin e Tolga

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che per Tolga e Selin arriverà un cambiamento importante e inaspettato. La coppia affronterà ancora molte avversità, dopo la perdita della bambina presa in affido, e per Tolga sarà difficile restare lucido. In un momento di rabbia, Serra dirà a Selin che Tolga l'ha tradita con lei e scatenerà la follia nella ragazza, che farà fuoco contro suo marito.

Tolga rischierà seriamente di morire, mentre Selin finirà in prigione e Serra morirà per mano di Ipek. Quest'ultima, stanca dell'invadenza della sua amica, ha avuto un duro scontro con lei e nel tentativo di cacciarla di casa l'ha spinta dalle scale, togliendole la vita. Quando Tolga capirà che Serra aveva detto a Selin del tradimento, comprenderà il gesto esasperato di sua moglie e chiederà a suo padre di aiutarlo a farla uscire dal carcere.

Non sarà facile far tornare in libertà Selin, ma la ragazza verrà trasferita in una clinica psichiatrica per un po' di tempo e poi dovrà stare agli arresti domiciliari.

Selin e Tolga uniti come non mai

Nelle prossime puntate di Tradimento, Tolga e Selin torneranno a vivere insieme, ma nulla sarà come prima. I rancori e le gelosie di un tempo non esisteranno più e i due all'inizio sembreranno essere tornati indietro nel tempo, quando erano buoni amici. Giorno dopo giorno, Tolga si accorgerà che Selin è davvero importante per lui e si pentirà di non aver capito prima tutte le sue qualità. La ragazza, invece, non sarà più ossessionata da Tolga, tanto che gli chiederà di divorziare. Lui sorprenderà con la sua reazione, perché non avrà affatto intenzione di lasciar andare Selin.

La conferma per Tolga arriverà durante una cena a cui arriverà anche Oltan. Per l'occasione, Selin cucinerà dei piatti tipici turchi e per la prima volta tra lei e Tolga ci sarà un'intesa molto forte. Quando resterà da solo con suo padre, Tolga ammetterà di stare molto bene con Selin e si pentirà di aver corso dietro Oylum: "Avrei potuto stare così bene molto prima", dirà, pentito per aver ignorato sua moglie per così tanto tempo. Oltan incoraggerà suo figlio, invitandolo a recuperare il tempo perduto. Tolga le chiederà di dormire con lui e questa volta sarà sincero quando le chiederà di ricominciare.

Tolga e Selin perseguitati dalla sfortuna

Nelle puntate in onda in Italia, Tolga e Selin stanno provando a ricostruire il loro matrimonio ma non è facile.

I due hanno adottato una bambina ma a pochi giorni dal suo arrivo l'hanno trovata senza vita nella sua culla e Selin è rimasta traumatizzata da questa tragedia. La ragazza ha provato a togliersi la vita ed è finita in una clinica psichiatrica. Tolga ha provato ad anestetizzare il dolore con l'alcol, ma Serra ne ha approfittato per entrare nel suo letto e sedurlo fingendosi Oylum. Nonostante tutto, Tolga pensa ancora a Oylum e vive il suo matrimonio con Selin come una condanna.