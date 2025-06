Umit troverà il coraggio di dichiararsi a Yesim nelle prossime puntate di Tradimento: "Mi sono innamorato di te, ti amo da impazzire", dirà in lacrime durante una discussione con lei.

Le anticipazioni rivelano che Yesim si accorgerà troppo tardi dei sentimenti che Umit prova per lei, così sarà commossa e dispiaciuta per lui. Il cuore della donna, infatti, sarà già occupato da Dundar, il presunto figlio di Guzide e Tarik.

Umit e Yesim saranno sempre più uniti e complici

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che Umit e Yesim saranno sempre più protagonisti nelle prossime puntate.

La società del catering andrà a gonfie vele, anche se non mancheranno gli imprevisti. Umit e Yesim finiranno in cella per il decesso di Kadir, il festeggiato di una cena organizzata da loro. Presto, però, tutto si chiarirà e i due amici potranno portare avanti il loro progetto. Lavorare a stretto contatto con Yesim farà nascere in Umit un sentimento molto importante nei suoi confronti.

Per il fratello di Guzide sarà molto difficile ammettere quello che prova e farà fatica anche a riconoscerlo a se stesso. Con il passare dei giorni, però, le attenzioni e la premura di Umit nei confronti di Yesim sarà molto chiara agli occhi di Zeynep che inviterà il suo amico a sfogarsi con lei. A quel punto Umit ammetterà di essersi perdutamente innamorato di Yesim, ma aggiungerà anche che non ha il coraggio di dichiararsi perché teme di rovinare tutto.

Zeynep spiegherà al fratello di Guzide che non è giusto tenere tutto dentro e continuando a soffrire e lo convincerà a fare un passo verso Yesim. Umit inviterà a cena la sua socia e sarà molto attento a curare ogni dettaglio creando un'atmosfera romantica.

Il passo falso di Umit e la confessione

Nelle prossime puntate di Tradimento, Umit inviterà Yesim a una cena romantica, ma lei non comprenderà i gesti del suo amico. La donna penserà che Umit l'abbia invitata per parlare di un nuovo progetto insieme e che i dettagli romantici siano delle idee da mettere in pratica per il loro ristorante.

A peggiorare le cose, inoltre, ci sarà l'arrivo di Dundar, il presunto figlio di Guzide, di cui Yesim si innamorerà.

Umit non avrà il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti a cena e non farà altro che soffrire vedendo Yesim sempre più vicina a un altro uomo.

La gelosia accecherà Umit che inizierà a seguire Yesim e quando la vedrà in compagnia di Dundar andare in albergo dopo una cena romantica perderà il controllo. Umit telefonerà a Tarik: "Yesim è in albergo insieme a Dundar", dirà segnalando il posto in cui si trova sua moglie. Tarik non perderà l'occasione al volo per cogliere in flagrante Yesim e filmarla con il suo telefono.

Yesim sarà travolta dalla vergogna e Umit soffrirà molto pensando di essere stato la causa di tutto. La donna sarà disperata e si confiderà con Umit, ignara del fatto che sia stato proprio lui a provocare lo scandalo.

"Mi sono innamorata di Dundar", spiegherà in lacrime, "Non si può decidere chi amare".

A quel punto, Umit scoppierà a piangere e confesserà: "Sono stato io a chiamare Tarik". Yesim sarà sconvolta e non riuscirà a capire le ragioni di Umit che troverà finalmente il coraggio di dichiararsi: "Perché mi sono innamorato di te, ti amo da impazzire". Yesim sarà senza parole e quando resterà da sola rimetterà insieme i pezzi. La donna ripenserà a tutte le attenzioni che Umit ha avuto nei suoi confronti e sarà commossa e dispiaciuta per non aver capito prima.

Yesim e Umit: una squadra che non teme rivali

Nelle puntate recentemente in onda in Italia, Yesim e Umit hanno formato una società e stanno collaborando per un ditta di catering.

In un primo momento i due non hanno voluto dire nulla a Guzide per paura di un fallimento, ma quando sono arrivati i primi successi ne hanno parlato con lei. Guzide ha accolto con gioia la notizia, tanto che ha procurato dei clienti importanti a Yesim e ha augurato buona fortuna a lei e a Umit. Tarik non vede di buon occhio il fatto che sua moglie lavori, perché in questo modo non potrà più tenerla sotto controllo. Un tempo Yesim dipendeva totalmente da lui, mentre adesso si sta creando una strada per non dovergli chiedere più nulla. Umit è finalmente felice perché può svolgere il lavoro dei suoi sogni e guadagnare molto denaro. La sua grande passione per la cucina e l'intraprendenza di Yesim stanno dando vita ad una squadra imbattibile.