Mualla subirà un grande cambiamento nelle prossime puntate di Tradimento, perché rischierà di perdere la sua famiglia. "Oylum ormai è mia figlia", confesserà sinceramente a Nazan.

Le anticipazioni rivelano che Kahraman lascerà la villa di Mualla facendo disperare la zia. La signora Dicleli chiederà l'aiuto di Guzide per riconciliarsi con lui e sarà accolta nella sua grande famiglia. Mualla si scuserà con Guzide per gli errori commessi in passato e la ringrazierà per non averla fatta sentire più sola.

Mualla pronta a farsi da parte pur di non perdere Kahraman

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Kahraman scoprirà che suo padre è Sezai e chiuderà ogni rapporto con Mualla. Il ragazzo spiegherà alla zia che è grato per tutto quello che ha fatto per lui, ma, non essendo un Dicleli, lascerà la villa e la società. Per la signora Dicleli sarà un duro colpo e si ritroverà completamente sola e disperata: dopo aver seppellito due figli, dovrà rinunciare anche a Kahraman.

Quest'ultimo e Oylum si trasferiranno temporaneamente a casa di Guzide e saranno accolti con affetto. Tuttavia, Mualla non si rassegnerà e, dopo aver fatto passare qualche giorno, andrà a bussare alla porta di Guzide per parlare con il nipote. Chiederà un confronto con Oylum e Kahraman, supplicando loro di tornare a casa. "Se non vuoi vivere con me, tornerò a Diyarbakir", dirà alla ragazza con le lacrime agli occhi, "Non vi disturberò in nessun modo".

Kahraman ripeterà alla zia che la villa dei Dicleli non è casa sua, perché lui è il figlio di Sezai e non ha alcun legame di sangue con lei e la sua famiglia. "Che differenza fa? Io ti amo tanto", dirà la donna. Mualla chiederà l'appoggio di Guzide per far capire a Kahraman che il legame d'amore è molto più importante di quello di sangue.

La cena di famiglia e l'accoglienza di Guzide

Nelle prossime puntate di Tradimento, Mualla chiederà a Guzide se quando ha scoperto che Oylum non era sangue del suo sangue fosse cambiato qualcosa per lei. La donna risponderà che nulla cambierà l'amore che prova per Oylum e Mualla userà questo paragone per convincere Kahraman delle sue parole. "Sono tua zia da quando ti ho preso tra le braccia da piccolo", dirà la donna, "Come puoi dimenticarlo?".

L'indomani, Mualla preparerà tutto al meglio per andare a cena da Kahraman e Oylum a casa di Guzide e ordinerà a Ilknur di preparare i loro piatti preferiti. La donna sarà molto felice e condividerà questo cambiamento con Nazan: "Oylum ormai è mia figlia", dirà sinceramente, "La amo moltissimo". Mualla andrà a cena e sarà accolta in famiglia per un nuovo inizio. La donna ringrazierà tutti e Guzide le prenderà la mano, facendole sentire che non è più sola. "In passato mi sono comportata male con te e Oylum", dirà Mualla, "Ma ho sbagliato". La donna ringrazierà Guzide per averle insegnato cos'è il valore della vera famiglia.

Guzide è sempre pronta a perdonare

Nelle puntate in onda in Italia, Mualla è stata arrestata per aver seppellito Behram di nascosto.

Ha spiegato agli agenti che suo figlio ha perso la vita dopo una crisi e lei non lo ha detto a nessuno per motivi personali. Guzide, invece, sta vivendo un periodo terribile perché ha appena lasciato Sezai dopo aver scoperto che le ha mentito. Entrambe le donne stanno soffrendo, anche se per motivi diversi, ma sono molto lontane. Tra Mualla e Guzide non c'è nessuna voglia di venirsi incontro e sembrerebbe impossibile un'amicizia tra loro. Guzide, però, è una donna molto empatica e già una volta ha dimostrato di essere in grado di voltare pagina nei rapporti. Guzide e Yesim erano nemiche e adesso sono diventate inseparabili.