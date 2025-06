Oyku guarderà in tv il suo piccolo amico Emre e apprenderà che è solo nelle prossime puntate di Tradimento: "Emre è orfano, la zia Burcu è morta", dirà a Yesim che sarà tormentata dal passato e dai sensi di colpa.

Le anticipazioni rivelano che Yesim stringerà a sé Oyku che si confiderà con lei: "Vedo sempre Emre in sogno, piange perché gli manca la mamma". Per Yesim sarà un duro colpo, perché pur avendo cambiato tutta la sua vita non potrà dimenticare di aver tolto la vita a una madre e sarà tormentata dai sensi di colpa.

La verità che farà soffrire la piccola Oyku

Il passato oscuro tornerà a bussare alla porta di Yesim. La protagonista avrà ormai una nuova vita e grazie anche all'accoglienza di Guzide sarà una persona molto diversa da quando era l'amante di Tarik. Yesim avrà un lavoro stabile, un'indipendenza economica e, soprattutto, avrà un animo buono e altruista.

Questo non basterà a cancellare il terribile segreto che Yesim si porta dietro da molto tempo: è stata lei ad uccidere Burcu, la sua vicina di casa e madre di Emre, amico di sua figlia Oyku.

Tutto avrà inizio quando la bambina si troverà davanti alla televisione e vedrà per caso il suo piccolo amico sullo schermo. Oyku leggerà che stanno raccogliendo dei fondi per aiutare lo sfortunato bambino, abbandonato da suo padre e rimasto senza alcun parente dopo la morte di sua nonna.

"Sua madre Burcu è stata uccisa o è morta in un incidente", dirà la giornalista. Yesim arriverà e spegnerà subito la tv per non turbare sua figlia, ma sarà ormai troppo tardi. La bambina sarà molto triste per la situazione di Emre e la racconterà a sua madre: "Emre è orfano", dirà Oyku in lacrime a Yesim, "Suo padre lo ha abbandonato, la zia Burcu è morta". La donna proverà a convincere sua figlia di essersi sbagliata: "La zia Burcu non è morta", dirà, "Quel bambino non era Emre".

Il pianto di Oyku tra le braccia di sua madre

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oyku confiderà a Yesim di essere certa che il bambino in tv era il suo piccolo amico. La bambina sarà sicura perché, oltre ad averlo visto in tv, lo pensa continuamente.

"Vedo sempre Emre in sogno", dirà a Yesim, "Piange sempre e dice che gli manca la mamma". Yesim stringerà forte a sé la sua bambina provando a consolarla e si sentirà profondamente in colpa per il delitto commesso contro la sua ex amica.

Il delitto compiuto da Yesim

Nella prima stagione di Tradimento, Yesim ha dimostrato di essere una donna moto ambiziosa e priva di scrupoli. Con l'aiuto di Burcu, la sua vicina di casa, Yesim ha fatto di tutto per tenere Tarik legato a sé, arrivando a mettere in scena anche un incidente in cui si è finta vittima.

I tanti imbrogli di Yesim sono stati filmati da Burcu che l'ha tradita ed è corsa da Guzide, allora sua nemica, per darle le prove da usare contro di lei.

Quando Yesim ha scoperto che Burcu l'aveva ingannata non ha avuto alcuna pietà di lei e dopo averla raggiunta in metropolitana l'ha spinta sotto un treno. Il delitto è rimasto impunito, perché Yesim è stata bene attenta ad agire in un punto cieco.