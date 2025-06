Oylum scoprirà che la madre naturale non l'ha mai abbandonata nelle prossime puntate di Tradimento. "Tuo padre ti ha portata via da lei", le spiegherà Celal.

Le anticipazioni rivelano che Oylum verrà a conoscenza della verità sulla sua famiglia biologica e scoprirà che suo padre aveva una relazione extraconiugale con sua madre, dalla quale l’ha strappata subito dopo la nascita. Celal le racconterà che la donna si è ammalata di depressione e che è morta cinque anni prima. Oylum si recherà a casa di Lutfi, il padre biologico, ma scoprirà che è deceduto da poco.

Celal aiuterà Oylum a fare chiarezza sul passato

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum sentirà il bisogno di chiarire il suo passato e scoprire chi siano i suoi genitori. A questo proposito, la ragazza chiederà l'aiuto di Celal, il braccio destro di Mualla che le assicurerà di fare tutto il possibile per darle le risposte che cerca. "Sono nata a Esmeli", spiegherà la ragazza, "Con altri quattro bambini, ma nessuno di loro è il figlio dei miei".

Oylum continuerà: "Non so con chi mi hanno sostituita, ma soprattutto non so chi siano i miei genitori". Celal ascolterà le domande della moglie di Kahraman: "Mi hanno abbandonata? Non mi amavano? Non so nulla ma voglio sapere". Celal si dirà disposto a fare tutto il necessario per trovare la famiglia biologica di Oylum. Celal inizierà a indagare e scoprirà che il medico che ha aiutato Guzide a partorire è morto, ma nello stesso ospedale lavorava un altro medico e le ricerche si concentreranno su di lui.

Dopo qualche giorno, Celal si presenterà a casa di Oylum: "Li ho trovati. Abbiamo trovato la sua famiglia". L'uomo sarà addolorato nel comunicare a Oylum che sua madre è morta cinque anni fa: "Era una buona donna, il suo unico errore è stato credere a un uomo sposato e restare incinta". Celal spiegherà a Oylum che sua madre non l'ha mai abbandonata: "Tuo padre ti ha portata via da tua madre quando eri appena nata".

Kahraman e Oylum andranno a casa del padre biologico

Nelle prossime puntate di Tradimento, Celal spiegherà a Oylum la triste storia di sua madre. "Dopo averti persa, si è ammalata di depressione e cinque anni fa ha perso la vita". L'uomo comunicherà a Oylum anche il nome di suo padre, Lutfi Tanylir, ostetrico di Esmeli.

"Ha l'Alzheimer", spiegherà Celal, "Non ricorda molto, ma abbiamo il suo indirizzo". In un primo momento, Oylum rifiuterà di avere l'indirizzo, ma poi Kahraman le consiglierà di pensarci bene per non avere rimpianti. La ragazza si convincerà e partirà con suo marito per andare a trovare Lutfi. Oylum arriverà a casa del padre biologico proprio il giorno della sua morte e non riuscirà a parlare con lui. La ragazza si avvicinerà al feretro del padre: "Non so se posso perdonarti, ma comunque grazie a te ho avuto una famiglia perfetta. Non ho potuto incontrarti ma almeno posso salutarti".

Oylum non sembra interessata alla verità

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum ha già scoperto di non essere la figlia naturale di Guzide e Tarik, ma non sembra molto interessata a scoprire le sue origini biologiche.

La ragazza ha altre preoccupazioni, a partire dal suo matrimonio con Kahraman che è in crisi a causa della gelosia nei confronti di Tolga. Guzide, invece, è decisa a scoprire chi è il figlio che è stato sostituito da Oylum e dopo due esperienze fallimentari ha trovato Dundar. Quest'ultimo è un imprenditore di successo e in un primo momento ha cacciato Tarik e Guzide perché li credeva degli impostori. Quando sono stati effettuati gli esami del Dna, però, c'è stato poco spazio per i dubbi. Tarik ha detto a Guzide: "Dundar è nostro figlio". La reazione della donna è stata inaspettata, perché ha spiegato di essere molto confusa e non sapeva se essere felice o meno di aver trovato il figlio che cercava.