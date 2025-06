Serra terrà una conferenza stampa dando vita a uno scandalo nelle prossime puntate di Tradimento. "Il padre di mio figlio è Tolga Kasifoglu", dirà ai giornalisti.

Le anticipazioni rivelano che le immagini arriveranno anche in ospedale, dove tutti saranno in ansia per Oylum e Tolga, che in quel momento saranno sotto i ferri. Il trapianto di rene sarà in corso, mentre Guzide e la sua famiglia scopriranno che Tolga ha messo incinta la cognata e saranno inorriditi. Mualla si troverà a Villa Dicleli e quando apprenderà la notizia, sarà sconvolta: "Oylum ha perso un rene per niente".

Oltan sarà molto imbarazzato e dovrà ammettere di essere stato a conoscenza di tutto prima dell'intervento.

Oylum donerà il suo rene a Tolga per salvarlo

Le anticipazioni di Tradimento annunciano momenti molto difficili per Oltan Kasifoglu, che rischierà di perdere suo figlio. Tolga lotterà tra la vita e la morte dopo un agguato da parte di Selin. Quest'ultima, dopo aver saputo da Serra che suo marito l'ha tradita con lei, andrà in azienda e farà fuoco contro Tolga, senza chiedergli alcuna spiegazione.

Il figlio di Oltan sarà colpito da tre proiettili e le sue condizioni saranno disperate. I medici daranno poche speranze a Kasifoglu e gli diranno che l'unico modo per salvare suo figlio è un trapianto di rene. Le condizioni di Tolga faranno crollare anche Oylum, che deciderà di donare il suo rene pur di salvare la vita al ragazzo. Oltan sarà molto grato alla ragazza che per lui andrà contro tutta la sua famiglia.

Oylum entrerà in sala operatoria, ma né lei né la sua famiglia sapranno il motivo per cui Selin ha sparato a Tolga. Oltan sarà molto attento a non far sapere che il figlio ha messo incinta la cognata, per timore che Oylum cambi idea sull'intervento. Tuttavia, Serra non avrà nessuna intenzione di farsi da parte, come le verrà intimato più volte da Oltan, e sferrerà il suo colpo basso nel momento più difficile per i Kasifoglu.

L'annuncio che sconvolgerà Guzide e Mualla

Nelle prossime puntate di Tradimento, Serra convocherà i giornalisti annunciando loro che c'è una notizia molto interessante da dare. All'inizio della conferenza stampa, la ragazza ringrazierà tutti e si presenterà: "Sono la sorella di Selin Kasifoglu, moglie di Tolga Kasifoglu".

Dopo la breve presentazione, Serra arriverà subito al punto: "Sono incinta", dichiarerà ai giornalisti che non vedranno in questa informazione qualcosa di rilevante come era stato annunciato. "Il padre di mio figlio è Tolga Kasifoglu", aggiungerà la ragazza rivolgendosi alla telecamera. Serra mostrerà a tutti i risultati del Dna per dimostrare la veridicità delle sue informazioni e la conferenza stampa andrà in onda in tv. Tutti verranno a sapere che Serra è incinta di Tolga, perché le immagini saranno trasmesse anche in ospedale. Guzide e tutta la sua famiglia saranno in sala d'attesa, mentre Oylum sarà ancora in sala operatoria quando apprenderanno che Tolga ha messo incinta sua cognata. Oltan sarà in forte imbarazzo e ammetterà di essere stato a conoscenza di tutto prima dell'operazione.

A Villa Dicleli, Ilknur chiamerà subito Mualla davanti alla tv per la notizia sensazionale: "Il rene di Oylum è stato perso invano", dirà sua suocera.

Il piano diabolico di Serra

Nelle puntate in onda in Italia, Serra ha appena scoperto di aspettare un bambino. La ragazza è entrata con l'inganno nel letto di Tolga qualche giorno fa e il suo piano è perfettamente riuscito. Appena ha avuto la certezza di aspettare un bambino, Serra ha iniziato a ricattare Oltan che però non si è lasciato intimorire ed è passato al contrattacco. L'uomo ha minacciato di uccidere la ragazza se la storia fosse trapelata e le ha offerto del denaro per abortire e sparire per sempre. Serra, tuttavia, non ha alcuna intenzione di accontentarsi, incurante della salute mentale di sua sorella Selin che ha appena perso la sua bambina.