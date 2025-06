Guzide e Tarik incontreranno il presunto figlio, Dundar, per la prima volta nella puntata di Tradimento in onda venerdì 20 giugno, ma finiranno per fare una pessima figura.

Le anticipazioni rivelano che, dopo aver scoperto che Tarik e Guzide pensano che sia il loro figlio, Dundar reagirà in modo inaspettato: si rivolgerà alla folla raccontando pubblicamente quanto appena appreso e accusando i due ex coniugi di essere impostori mandati dalla concorrenza. La folla caccerà via i due ex coniugi, lasciandoli andare via in preda all’imbarazzo.

Kahraman perderà la fiducia in Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Oylum e Tolga soccorreranno Asli, una loro amica in comune. Dopo aver chiamato l'ambulanza, i due ex fidanzati saranno chiamati in caserma per deporre sulla sparatoria in cui è rimasta ferita Asli. Oylum sentirà Kahraman al telefono e gli spiegherà tutto, ma ometterà di dire che anche Tolga è con lei.

Quando il nipote di Mualla si recherà in caserma e vedrà il suo rivale, accuserà la moglie di frequentarlo di nascosto. Kahraman andrà via molto arrabbiato e Oylum non riuscirà a spiegarsi. Nel frattempo, Guzide e Tarik si prepareranno a incontrare un ragazzo che potrebbe essere il figlio che cercano: Dundar. I due ex coniugi si dirigeranno a Esmeli, anche se Yenersoy sarà molto scettico a riguardo.

L'uomo spiegherà a Guzide che non potrà tollerare un'altra delusione se dovessero scoprire che neanche lui è il figlio che cercano. Dundar, un ricco e famoso imprenditore, si troverà in Turchia a Esmeli, per poco tempo e sarà accolto dagli applausi della gente del posto. Guzide e Tarik arriveranno all'evento e non potranno fare a meno di ammirare il grande carisma del ragazzo che parlerà ai presenti delle sue idee innovative da applicare in campo agricolo.

Dundar: un ragazzo carismatico e di successo

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 20 giugno, Tarik e Guzide stringeranno la mano a Dundar e si presenteranno dicendo di aver bisogno di parlare di una questione delicata con lui. Tarik preferirà arrivare subito al sodo: "Potresti essere nostro figlio", dirà lasciando l'imprenditore senza parole.

Yenersoy spiegherà che Dundar è nato nella stessa data di sua figlia, ma la reazione del ragazzo sarà inaspettata. L'imprenditore si rivolgerà alla folla, raccontando pubblicamente quanto appena appreso. Dundar spiegherà che i suoi genitori sono molto rispettati e sicuramente le insinuazioni di Tarik sono menzogne della concorrenza per gettare fango sulla sua famiglia. Guzide e il suo ex marito faranno una pessima figura e la folla si scaglierà contro Tarik, arrivando alle mani. I due ex coniugi andranno via molto delusi.

La ricerca di Guzide per riabbracciare il figlio mai conosciuto

Nelle puntate precedenti, Tarik e Guzide hanno scoperto che con Oylum non hanno un legame di sangue. L'unica spiegazione plausibile a tutto questo è che subito dopo il parto il figlio naturale di Tarik e Guzide sia stato scambiato nella culla.

Yenersoy e sua moglie hanno iniziato una ricerca per ritrovare il figlio che non hanno mai conosciuto. A tenere più a cuore la questione è Guzide, mentre Tarik sembra poco interessato a tutto questo e sta provando a scoraggiare la sua ex moglie nelle ricerche.