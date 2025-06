Nelle prossime puntate di Tradimento, anche Selin verrà a conoscenza della verità sull’omicidio di Serra. Finora convinta che a uccidere sua sorella siano stati Tolga e Oltan, Selin resterà sconvolta quando scoprirà che l’autrice del delitto è in realtà İpek. A svelarglielo sarà Azra, ma Selin, desiderosa di ottenere dettagli, non riceverà ulteriori spiegazioni: Azra, infatti, non dimentica il modo in cui è stata accolta da lei.

Selin spara a Tolga e finisce in carcere

Selin finirà in prigione dopo aver provato a fare fuori Tolga. Serra le dirà che è incinta di suo marito, così Selin prenderà una pistola e andrà dritta nell'ufficio di Tolga, pronta a farlo fuori.

Sparerà tre colpi, lo manderà dritto in ospedale in fin di vita, mentre lei finirà in carcere.

Quando Tolga si riprenderà, vorrà salvare Selin dalla prigione, anche perché credere che la ragazza abbia compiuto un gesto del genere solo perché Serra è stata indelicata con lei, visto che sapeva benissimo che era mentalmente instabile. Con il sostegno di Tolga, Selin potrà uscire dalla prigione.

Dopo la prigione, il percorso in clinica psichiatrica: Selin accetta per uscire

Selin sarà molto amorevole nei confronti di Tolga e gli chiederà perdono per ciò che gli ha fatto. In realtà la ragazza, dentro di sé, starà covando vendetta. Ha saputo che sua sorella è morta e crede che siano stati Oltan e Tolga a farla fuori, solo perché Serra era incinta.

Selin accetterà le condizioni di Tolga: uscirà dal carcere, ma dovrà compiere un periodo di riabilitazione in una clinica psichiatrica. Non sarà un periodo facile, visto che Selin dovrà anche confrontarsi con la dura realtà delle altre persone ricoverate insieme a lei.

Azra fa visita a Selin e le dice la verità: 'È stata İpek a uccidere Serra'

La situazione cambierà ulteriormente quando, un giorno, riceverà la visita di Azra. Grazie a Tarik, riuscirà ad avere il permesso per entrare in clinica, ma Selin non sarà affatto felice di vederla. Azra si renderà conto che la sua amica non è fatta per i convenevoli, così passerà subito al sodo, informandola del fatto che Ipek è in attesa di un figlio da Oltan.

"Sei venuta qui solo per spettegolare", le urlerà Selin, che l'attaccherà anche fisicamente. Servirà l'intervento di una delle guardie per separare Selin da Azra, che resterà stupita dalla sua reazione. Ma vista la situazione psicologica della giovane, non doveva aspettarsi altrimenti.

"Hai tutta questa premura nei confronti di Ipek, ma sai una cosa: è stata lei a uccidere tua sorella. Tolga non è colpevole, lui non c'entra proprio niente", le dirà Azra. Selin resterà senza parole davanti a questa rivelazione e vorrebbe saperne di più, ma Azra si volterà e se ne andrà senza aggiungere altr.