Ipek sconvolgerà Sezai con una confessione inaspettata che gli provocherà un malore nelle prossime puntate di Tradimento: "Papà, sono incinta e Oltan è il padre di mio figlio".

Le anticipazioni rivelano che Sezai andrà da Ipek per costringerla a costituirsi per l'omicidio di Serra. La ragazza rifiuterà di seguire suo padre e pur di fermarlo dovrà confessargli la sua gravidanza. Per Sezai sarà un duro colpo: l'uomo dovrà prendere una compressa per contrastare il malore.

Il video che incastra Ipek sarà nelle mani di Azra e Tarik

Serra perderà la vita per mano di Ipek, che la spingerà dalle scale durante un litigio.

La figlia di Sezai resterà impunita e vivrà tranquilla, certa che non ci sia nessuna prova contro di lei. Azra, tuttavia, riuscirà a procurarsi il video dell'omicidio e con questo ricatterà la sua ex amica. La nipote di Tarik sarà convinta di poter spillare molti soldi a Ipek partendo da una richiesta di 100 mila dollari, ma si sbaglierà. La figlia di Sezai non cadrà nella trappola di Azra e si rifiuterà di pagare, insinuando che la ragazza non si sarebbe mai fermata con le sue richieste.

"Puoi portare tutto alla polizia", risponderà Ipek.

A quel punto Azra andrà da suo zio e gli mostrerà il video per poterlo usare contro Sezai. "Se mi intesti la casa queste immagini saranno tue", dirà la ragazza. Yenersoy non potrà lasciarsi sfuggire un'occasione così ghiotta per tenere in pugno Sezai e accetterà. Tarik andrà dal suo rivale e gli dimostrerà che sua figlia ha eliminato Serra.

In cambio del video chiederà che divorzi da Guzide ed esca per sempre dalla sua vita. Sezai andrà subito da Ipek per rimproverarla e le intimerà di recarsi alla polizia, altrimenti lo farà lui. La ragazza proverà a giustificarsi in lacrime, ma l'uomo non vorrà sentire ragioni e le darà tre giorni per costituirsi.

Sezai deciso a consegnare Ipek alla polizia

Ipek non andrà ad autodenunciarsi come gli ha detto Sezai, ma prenderà tempo sperando di ammorbidirlo. Il padre di Ipek non cambierà affatto idea e dopo tre giorni si ripresenterà a casa della ragazza per costringerla alla denuncia: "Prepara una borsa, andiamo insieme alla polizia". A quel punto la ragazza si sentirà in trappola e proverà a spiegare che non ha spinto Serra di proposito e si è trattato di un incidente.

"Lo spiegherai in tribunale", dirà Sezai, impassibile di fronte alle preghiere di Ipek, disposta a ripartire per il Canada pur di non finire in carcere. L'uomo trascinerà sua figlia con la forza, invitandola a seguirlo alla stazione di polizia, e a quel punto Ipek esploderà. "Papà, sono incinta", dirà in lacrime a Sezai, che all'improvviso si fermerà.

L'uomo vorrà sapere chi è il padre del bambino e metterà sotto torchio sua figlia fino a quando non gli darà una risposta. "Oltan è il padre di mio figlio", dirà Ipek con un filo di voce a Sezai che sarà a dir poco sconvolto. L'uomo avrà un malore e dovrà sedersi e prendere una compressa per tranquillizzarsi.

La salute di Sezai è fragile dopo l'infarto

Nelle puntate in onda in Italia, Ipek ha appena saputo che suo padre Sezai ha avuto un infarto ed è corsa in ospedale da lui. La ragazza ha incontrato Guzide che le ha intimato di fingere che vada tutto bene per non far agitare suo padre. Ipek, tuttavia, continua a odiare la donna ed è disposta a tutto pur di sbarazzarsi di lei.

Sezai si è ripreso dall'infarto, ma i medici gli hanno imposto una dieta e una vita serena per evitare complicazioni. Ipek non ha intenzione di rispettare tutto questo, tanto che sta studiando un piano che potrebbe far precipitare la salute di Sezai. La ragazza, infatti, ha progettato di fingere di togliersi la vita per far leva sui sensi di colpa di suo padre.