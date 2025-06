Nelle puntate della seconda stagione di Tradimento, Serra perderà la vita dopo essere caduta dalle scale. Non si tratterà di un incidente, visto che a spingerla sarà Ipek al culmine di un litigio. La figlia di Sezai, almeno inizialmente, riuscirà a farla franca, perché non esistono prove a suo carico.

Ipek spinge Serra dalle scale al culmine di un litigio

Serra sarà protagonista delle puntate di Tradimento, soprattutto dopo che si approfitterà dello stato di ubriachezza di Tolga, finendo a letto con lui. Dopo questa notte di passione, scoprirà di essere incinta e cercherà di sfruttare a suo vantaggio la gravidanza ricattando Oltan.

Prometterà di abortire dietro lauto compenso, ma, alla fine, non abortirà, facendo andare su tutte le furie il padre di Tolga. Per sfuggire all'ira del'imprenditore, Serra chiederà ospitalità a Ipek. La convivenza tra le due si rivelerà un disastro, visto che Ipek non tollererà i modi altezzosi dell'amica, arrivando a chiederle di andarsene.

Tra le due scoppierà un litigio molto acceso che culminerà con Ipek che darà uno spintone a Serra facendola cadere giù per le scale.

Serra muore a seguito della caduta dalle scale

La caduta sarà rovinosa e Serra, dopo aver battuto la testa, rimarrà riversa a terra priva di sensi. Ipek e Neva chiameranno immediatamente l'ambulanza, ma, una volta arrivata in ospedale, per Serra non ci sarà più nulla da fare.

I medici non potranno far altro che constatarne la morte. Nel frattempo, Azra, arrivata a casa di Ipek, si renderà conto che quest'ultima è responsabile della morte di Serra e si affretterà a cancellare i filmati della videosorveglianza. Prima, però, salverà una copia dei video su una chiavetta Usb, nel caso in cui dovesse averne bisogno per ricattare Ipek. La polizia, inizialmente, catalogherà la morte di Serra come un incidente, visto che non ci sono prove a riguardo.

Tradimento sospesa a luglio e agosto

Tradimento si avvia alle battute finali e secondo le ultime indiscrezioni, le puntate conclusive dovrebbero andare in onda in autunno, visto che Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda della serie nei mesi di luglio e agosto.

Saltano sia gli appuntamenti in daytime che quello del venerdì in prima serata. Mediaset, in questo modo, intende preservare gli episodi clou della serie per mandarli in onda a partire da settembre, quando la maggior parte dei fan sarà rientrata dalle vacanze estive.