Kahraman parlerà del suo passato a Oylum, rivelandole un particolare importante nella puntata di Tradimento di venerdì 6 giugno: "La mia ex in Argentina aveva un figlio di tre mesi".

Le anticipazioni rivelano che Kahraman spiegherà che era molto affezionato a quel bambino e ha sofferto quando la fidanzata lo ha lasciato. Il ragazzo racconterà che, quando il padre del bambino è uscito di prigione, la sua ex è scappata con lui e suo filgio. Oylum è andata a parlare con Guzide delle prossime nozze con Kahraman, spiegandole che la serenità è tutto quello che cerca.

Oylum e Kahraman verso una nuova vita insieme

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che, a villa Dicleli, sembrerà regnare la serenità. Dopo aver accettato di sposare Kahraman, Oylum inizierà a fare progetti con il suo fidanzato. Il ragazzo prometterà che la notte ci penserà lui a svegliarsi quando il piccolo Can piangerà e Oylum si domanderà come mai Kahraman ci sappia fare tanto con i bambini. A quel punto, il ragazzo le racconterà un particolare del suo passato che Oylum ignorava. "LA mia ex in Argentina aveva un figlio di tre mesi", spiegherà Kahraman, "Ed io me ne occupavo". Oylum chiederà altri particolari a riguardo. Kahraman le dirà che la sua ex gli aveva detto che il padre del bambino era morto: invece si trovava in prigione.

"Appena è tornato in libertà, lei mi ha lasciato per andare via con lui", racconterà Kahraman, "Per me è stata una grande delusione". Il ragazzo preciserà che, con la sua ex, non si parlava di matrimonio, ma lui era molto legato al bambino ed è stato difficile separarsene. Oylum lo consolerà: "Ora hai un figlio, c'è Can". Kahraman sarà molto felice per la sua nuova vita: "Can è tutto per me".

Guzide temerà che Oylum possa essere infelice

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 6 giugno, Oylum andrà a casa di Guzide, dopo aver fatto colazione con Kahraman. La ragazza comunicherà a sua madre la decisione di sposare Kahraman. "Hai paura che ti portino via Can?", chiederà Guzide provando a capire il motivo della scelta di sua figlia.

Oylum, però, sarà molto chiara: "Questa volta è diverso, adoro Kahraman", dirà, "Anche se non sono innamorata sto molto bene, mi sento al sicuro e so che sarà un buon padre". Guzide confesserà che per sua figlia desiderava altro, ma non potrà fare nulla per cambiare la sua vita. Oylum, infatti, spiegherà che ha preso una decisione con consapevolezza e sa esattamente cosa desidera per il suo futuro e quello del suo bambino.

La paura di perdere Kahraman ha risvegliato i sentimenti in Oylum

Nelle puntate precedenti, Oylum ha capito di provare dei sentimenti per Kahraman. Tutto ha avuto inizio quando il ragazzo era fuori città per lavoro e c'è stato un incidente. Oylum ha ricevuto una telefonata dall'ospedale ed è corsa, temendo il peggio per Kahraman.

Le sue paure sono state confermate dal medico che le ha comunicato che Kahraman era deceduto. La terribile notizia ha scosso Oylum che è crollata in un pianto inconsolabile. Poco dopo Kahraman è arrivato in ospedale dicendole che era tornato indietro prima dei suoi colleghi e quindi si era salvato. La felicità ha sostituito la disperazione e Oylum ha capito quando sia importante Kahraman per la sua vita e quella di Can. I due si sono abbracciati e quando Mualla e Nazan sono arrivati in ospedale e hanno visto Oylum e Kahraman vicini hanno pensato che tra i due stesse nascendo qualcosa.