Tolga e Selin si recheranno in orfanotrofio per parlare con la direttrice nella puntata di Tradimento in onda sabato 7 giugno.

Le anticipazioni rivelano che i due coniugi spiegheranno che preferiscono una bambina perché hanno perso la loro figlia al quinto mese di gravidanza. Per entrambi sarà un momento molto emozionante. Nel frattempo, Ozan sarà assunto da Kahraman che lo metterà a capo di un cantiere molto importante a Istanbul.

Tolga e Selin decisi ad essere una famiglia felice

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tolga proporrà a Selin di adottare una bambina: lei sarà felice di accettare.

I due coniugi saranno decisi a ricominciare da zero: si prepareranno per andare all'orfanotrofio per un primo colloquio con la direttrice. Selin sarà molto tesa e Tolga proverà a rassicurarla, dicendole che saranno una famiglia. I due coniugi si presenteranno e spiegheranno che hanno perso una bambina al quinto mese di gravidanza. "Poi abbiamo scoperto di non poter più avere figli", dirà Tolga, "Vorremmo diventare una famiglia affidataria di una bambina". La direttrice avrà una buona impressione di Tolga e Selin che sembreranno molto decisi per il grande passo che stanno per compiere. Nel frattempo, la festa di Ozan andrà avanti nonostante la visita di Tarik e finirà nel migliore dei modi. Guzide ballerà con Sezai che le annuncerà di aver prenotato in un posto speciale fuori città, mentre Oltan e Ipek si avvicineranno sempre di più.

L'offerta di Kahraman per Ozan

Nella puntata di Tradimento in onda sabato 7 giugno, Ozan avrà un'ottima opportunità lavorativa. Grazie al premio vinto come ingegnere, Kahraman offrirà al ragazzo un lavoro come responsabile dei cantieri presso un ospedale di Istanbul. Ozan si presenterà in ufficio da Kahraman per definire gli ultimi dettagli. Il cugino di Behram spiegherà che la sua ditta sta costruendo un grande ospedale a Istanbul, con 300 posti letto. "Abbiamo già acquistato il terreno", dirà Kahraman, "E tu sarai il responsabile di tutto". Ozan sarà lusingato e spaventato per la grande responsabilità, ma non si lascerà scappare un'occasione così importante. Il figlio di Guzide stringerà la mano a Kahraman e ai suoi colleghi, ma appena saranno da soli vorrà parlargli di un'ultima questione.

Ozan chiederà a Kahraman se la sua offerta è sincera o è dovuta solo al fatto cheè il fratello di Oylum. "Sei un ottimo ingegnere e hai anche vinto un premio prestigioso", assicurerà Kahraman, "Oylum non c'entra niente".

Per Ozan è tempo di voltare pagina

Nelle puntate precedenti, Ozan ha deciso di presentare un progetto ad un concorso. Il ragazzo ha chiesto aiuto a Oltan perché aveva bisogno di appoggiarsi ad un'azienda per presentare il suo lavoro. Il padre di Tolga ha accettato volentieri di supportare il ragazzo, anche perché ha considerato valida la sua idea. Ozan sta provando a ricominciare da zero dopo diverse delusioni. Il ragazzo, infatti, è stato ingannato da Zelis, la donna che amava e che aveva sposato.

Zelis è in carcere per l'omicidio di Behram e ormai il matrimonio con Ozan è finito. Il figlio di Guzide ha chiuso l'attività finanziata da Tarik che aveva appena avviato con sua moglie per iniziare qualcosa di completamente suo.