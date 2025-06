Nelle prossime puntate di Tradimento, Kahraman prenderà una decisione drastica: ripudierà sua madre Kadriye. Quando scoprirà che gli ha sempre nascosto la verità su suo padre, ovvero che Sezai è il suo genitore biologico, il ragazzo andrà su tutte le furie. Ferito e deluso, le dirà chiaramente di non volerla più nella sua vita: da quel momento, per lui, non è più sua madre.

Kadriye torna nella vita di Kahraman

Kahraman sarà molto felice di ritrovare sua madre Kadriye. Per tutta la vita ha creduto che la donna l'avesse abbandonato, invece, appena nato, era stata Mualla a prenderglielo, convinta che il bambino fosse figlio di suo marito Tahir.

Sarà talmente contento che inizierà a inserirla nella sua vita. La inviterà alla sua festa di compleanno, suscitando il fastidio di Mualla, ma anche di Güzide, visto che Kadriye è stata anche l'amante di Sezai.

Kahraman, però, non si fermerà qui: chiederà alla madre di vivere insieme a lui a Villa Dicleli e lei accetterà. La convivenza non andrà nel migliore dei modi: Mualla mal sopporterà la donna e anche Oylum non sembrerà propensa ad avere un buon rapporto con lei.

L'unico felice sarà Kahraman, ma, ben presto, anche la sua gioia si affievolirà.

La voglia sulla spalla di Kahraman nasconde la verità su suo padre

Kahraman scoprirà che Sezai non soggiornerà più nel suo albergo, così andrà nella sua camera per capire il perché. Lo troverà in canotta e Kahraman noterà che l'uomo, sulla spalla sinistra, ha la sua stessa voglia, un'estesa macchia nera.

Per Kahraman non ci saranno dubbi: non è figlio di Tahir, suo padre è Sezai.

Ne parlerà con Oylum, esternandole la delusione per l'ennesima bugia detta dalla madre e prenderà una decisione: Kadriye non può più vivere con loro a Villa Dicleli. Kahraman andrà a prenderla e la porterà nella sua vecchia casa, luogo in cui avranno un lungo confronto.

L’addio di Kahraman alla madre: 'Da oggi non hai più un figlio'

Kahraman le farà vedere la voglia che ha sulla spalla: "Sai chi ce l'ha tale e quale a me? Sezai". Kadriye si gelerà, perché capirà dove vuole arrivare Kahraman: "Mamma, dimmi la verità: chi è mio padre? Sezai o Tahir Dicleli?". In lacrime, Kadriye urlerà: "Non lo so". Kahraman, però, non proverà compassione per lei: "Tu lo sai benissimo e mi sa che ha ragione Mualla quando dice che mi hai abbandonato perché volevi soldi".

Kadriye gli spiegherà che lei non sa chi sia suo padre e che quando è nato, quella voglia era piccola e rossa.

Kahraman non riuscirà più a credere a una sola parola, per questo crederà che l'unico modo per stare bene sia allontanarsi da lei: "Mi hai mentito su mio padre, da questo momento non hai più un figlio". Kadriye gli chiederà di non andarsene, ma lui sarà chiaro: "Ho vissuto tutta la mia vita senza una madre, posso benissimo stare senza".