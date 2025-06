Nelle prossime puntate di Tradimento, Ipek e Oltan decideranno di sposarsi. Sarà lui a fare il primo passo, presentandosi da lei con intenzioni ben precise. Tuttavia, chiarirà subito le sue condizioni: non sarà un matrimonio d’amore, ma un’unione solo formale. Oltan vuole riparare all’errore di aver messo incinta Ipek, e ritiene di dover a Sezai almeno questo.

Ipek è incinta ma non vuole dirlo a nessuno

Ipek avrà un ritardo e, pensierosa, penserà di fare un test di gravidanza. Anche se la storia con Oltan è finita da settimane, non è detto che non abbia lasciato il segno e così sarà.

Nel test di gravidanza ci saranno due lineette che testimonieranno il fatto che sia incinta. La ragazza sceglierà di non rivelarlo a nessuno, soprattutto a Oltan, anche perché sa che lui farebbe di tutto per farla abortire.

Dopo essere venuta a conoscenza di ciò, però, succederà di tutto. Serra morirà a causa di Ipek: anche se accidentalmente, sarà lei a spingerla giù per le scale.

La notizia dell'assassinio arriverà a Sezai, che non sarà per niente magnanimo.

Serra muore, Sezai obbliga Ipek a confessare

Andrà dalla figlia e le darà un ultimatum: ha tre giorni di tempo per confessare alla polizia ciò che ha fatto. Se non lo farà, sarà lui stesso ad accompagnarla in commissariato. Ipek non lo farà, anzi, progetterà una fuga per l'America, ma Sezai arriverà appena in tempo per prenderla e portarla alla polizia.

Ipek si giocherà la sua ultima carta e dirà al padre di essere incinta. Lui insisterà per sapere chi sia il padre, ma la ragazza non vorrà dirglielo. Alla fine, si dovrà arrendere e dirgli che è di Oltan. Sezai si sentirà, al limite dell'infarto, ma avrà la forza necessaria per affrontare Oltan.

Oltan accetta di sposare Ipek, ma senza amore

Sezai si recherà all' ufficio di Oltan e lo prenderà a pugni. "Abbiamo la stessa età, come hai potuto avere una relazione con mia figlia", gli dirà Sezai e Oltan non saprà cosa rispondere. Sezai, però, sa perfettamente una cosa: non vuole che suo nipote cresca senza un padre. "Io non ti dirò quello che devi fare, perché lo sai bene", gli dirà Sezai. Dopo un confronto con Tolga, Oltan prenderà una decisione: sposerà Ipek, lo deve a Sezai.

Andrà dalla ragazza, anche abbastanza arrabbiato, perché immagina che non gli abbia detto niente per incastrarlo. "Guarda che da te non voglio nulla", gli dirà lei, allora Oltan gli spiegheranno come andranno le cose: "Noi due ci sposiamo". Ipek sarà felice e proverà ad abbracciarlo, ma Oltan le spiegherà che il loro sarà solo un matrimonio sulla carta: "Devo solo riparare alla gravidanza e all'errore che ho fatto". Nonostante ciò, la ragazza nutrirà la speranza che le cose possano tornare come un tempo.