Nei prossimi episodi di Tradimento, in onda su Canale 5 dopo la pausa estiva, Selin sospetterà che Tolga e Oltan siano i responsabili della morte di sua sorella Serra.

Oylum dona il suo rene a Tolga

Selin ridurrà il marito Tolga in fin di vita senza pensarci due volte, non appena sua sorella Serra le dirà di aspettare un figlio da lui. A seguito del ricovero in ospedale, le condizioni di salute di Tolga saranno abbastanza gravi, al punto che avrà bisogno di un trapianto di rene urgente per sopravvivere.

A quel punto, Oylum si sottoporrà ad alcune analisi e scoprirà che il suo rene è compatibile con quello del suo ex fidanzato.

Anche contro il volere di Kahraman, Oylum deciderà di salvare la vita al padre di suo figlio Can, mettendo in crisi il suo matrimonio. Oltan sarà grato a Oylum, visto che chiamerà con il suo nome un centro per bambini.

Serra perde la vita, Tolga fa visita alla moglie Selin in prigione

Intanto, mentre sua sorella Selin si troverà ancora dietro le sbarre accusata di omicidio, Serra perderà la vita cadendo dalle scale durante un acceso litigio con l’amica Ipek.

Appena verrà messa al corrente della tragica fine della sorella, Selin sospetterà immediatamente il coinvolgimento di Tolga e Oltan.

Successivamente, Selin riceverà la visita di Tolga in prigione: anche in questa circostanza, la donna continuerà a mostrare dei segni di squilibrio mentale. Appena farà ritorno a casa, Tolga sarà sempre più consapevole di essere stato lui a far precipitare la moglie in una profonda crisi psicologica per non aver mai smesso di amare Oylum.

A quel punto, sopraffatto dai sensi di colpa, comunicherà al suo avvocato di non voler sporgere denuncia contro Selin, per permetterle di tornare in libertà il prima possibile. Tolga sarà irremovibile sulla sua scelta, anche quando Oltan gli farà notare di aver commesso un errore.

Serra si era rifugiata da Ipek prima di morire

Nelle puntate precedenti, Serra aveva annunciato in una conferenza stampa di aspettare un bambino da Tolga. Oltre a screditare pubblicamente il cognato, aveva costretto Oltan a darle una casa di lusso a New York e una grande somma di denaro. Dopo il rifiuto dell’imprenditore, Serra aveva trovato ospitalità presso Ipek. Quando la presenza di Serra è diventata insopportabile per la sua domestica Neva, Ipek non ha perso tempo per cacciarla via dal suo appartamento. Durante una colluttazione, Serra è caduta dalle scale ed è morta insieme al bambino che portava in grembo.