Nelle prossime puntate di Tradimento, Sezai esploderà contro Oltan dopo aver scoperto che ha messo incinta sua figlia, Ipek. Furioso, irromperà nella suite dell’uomo e lo colpirà con un pugno in pieno volto. Oltan penserà che sia solo per la relazione con Ipek, ma ignora ancora la verità più sconvolgente: sarà proprio Sezai a dirgli che presto diventerà padre.

Sezai impone a Ipek un ultimatum: o si costituisce o la denuncerà lui

Sezai vorrà che Ipek paghi per il crimine che ha commesso: ha ucciso Serra e la cosa non può passare inosservata. Così andrà dalla figlia e la metterà di fronte a un ultimatum: se entro tre giorni non si consegnerà alla polizia, sarà lui ad accompagnarla personalmente e a denunciarla.

Ipek non avrà nessuna intenzione di costituirsi, anzi, progetterà un piano di fuga. Potrebbe tornare in Canada o magari andare negli Stati Uniti. Tuttavia, alla scadenza del terzo giorno, Sezai si presenterà a casa sua per capire che intenzioni abbia.

La rivelazione di Ipek sconvolge Sezai: 'Porto in grembo tuo nipote'

"Che cosa ci fai ancora qui", le dirà Sezai, "prendi le tue cose e andiamo subito alla polizia".

Ipek andrà nel panico e proverà a convincere il padre a cambiare idea, ma lui sembrerà irremovibile. "Ti prego non mandarmi in prigione", urlerà la ragazza, ma Sezai non sembrerà farsi impietosire, fino a quando Ipek gli farà una rivelazione che lo sconvolgerà: "Sono incinta, in grembo porto tuo nipote".

Sezai sarà attonito e da quel momento inizierà un duro confronto con Ipek.

Vorrà assolutamente sapere chi sia il padre del bambino, ma lei non avrà nessuna intenzione di dirglielo, fino a quando, dopo varie insistenze, lei gli svelerà che è incinta di Oltan. Sezai non prenderà bene la notizia, al punto che si sentirà male. Nonostante ciò, dirà: "So io come devo sistemare le cose". Come una furia lascerà la casa di Ipek e si dirigerà nell'albergo in cui alloggia Oltan.

Sezai aggredisce Oltan: 'Hai messo incinta mia figlia'

Busserà alla porta della sua suite come una furia e appena uno degli uomini di Oltan gli aprirà la porta, Sezai entrerà, andrà dritto da Oltan e gli sferrerà un pugno in faccia. "Come hai potuto fare questo alla mia Ipek, ma che razza di uomo sei?", urlerà Sezai.

Oltan crederà che lui stia parlando della relazione che hanno avuto: "È vero, non sono stato leale, ma ti assicuro che ora tra noi non c'è più niente".

"Cosa significa che ora tra voi non c'è più niente? Ma lo sai che Ipek è incinta", dirà urlando Sezai, lasciando Oltan di stucco, ma non solo lui. Perché nel bagno della suite ci sarà anche Tolga, che si trova in hotel per far visita a Oltan e sentirà tutto ciò che ha combinato il padre.