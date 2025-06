Nel finale di Tradimento, Tolga scopre di essere il padre di Can. La verità emergerà in modo del tutto inaspettato: Tolga ascolterà di nascosto una conversazione tra suo padre e Mualla, in cui i due parlano chiaramente del fatto che sia lui il vero padre del bambino. Una rivelazione sconvolgente, che cambierà per sempre il suo rapporto con Oylum.

Il segreto di Oylum e la promessa di Oltan

Tolga non immagina che il piccolo Can possa essere suo figlio, sarà ancora uno dei tanti che crederà che Can sia figlio della relazione tra Oylum e Behram. Lei non ha mai voluto raccontargli la verità, perché ha temuto le conseguenze, così si è rifatta una vita al fianco di Kahraman.

Tuttavia, sarà un segreto che non potrà rimanere tale a lungo, visto che Oltan capirà che Can potrebbe essere suo nipote e chiederà delucidazioni a Oylum.

La ragazza non potrà non ammettere la verità, raccontando a Oltan i motivi che l'hanno spinta a compiere una scelta così difficile. Vorrà strappargli una promessa, pur sapendo quanto sia difficile: vorrebbe che Oltan non dicesse a Tolga che è il padre di Can, se lo venisse a sapere lui, tutto si potrebbe complicare. Oltan asseconderà la sua volontà, promettendo di mantenere il segreto.

La rivelazione involontaria di Oltan e il crollo emotivo di Tolga

Oltan terrà fede alla promessa, ma sarà proprio lui, involontariamente, a rivelare a Tolga, suo malgrado, la verità.

Si troverà nel suo ufficio con Mualla a parlare della questione Can e, proprio in quel momento, giungerà Tolga, che sentirà dalla viva voce del padre che Can è suo figlio. Sconvolto, avrà bisogno di conferme.

Correrà dalla domestica della famiglia Dicleli, che gli confermerà ciò che ha sentito: che il padre di Can non è Behram, ma proprio lui.

Tolga prende le distanze da Oylum

Tolga non riuscirà a crederci, come può Oylum avergli nascosto una cosa così importante? Nella sua mente vorrà fare chiarezza e magari parlare con Oylum, così, in lacrime, si dirigerà subito verso Villa Dicleli. Appena giunto nell'abitazione, la scena che si troverà davanti gli spezzerà il cuore. Perché Tolga vedrà Oylum e Can felici insieme a Kahraman e non potrà far altro che piangere.

"Mi hai rovinato la vita", dirà Tolga singhiozzando e ripensando a come sarebbe potuta essere diversa la sua vita se Oylum gli avesse detto la verità. Anche Tolga sarà vittima di un tradimento, ma non avrebbe mai immaginato che a tradirlo sarebbe stata proprio Oylum", che lui ha tanto amato. Tuttavia, da quel momento in poi, Tolga cambierà atteggiamento nei confronti di Oylum e avrà intenzione di scappare con suo figlio.