Un posto al sole, con le anticipazioni dal 9 al 13 giugno 2025, metterà al centro delle trame Gennaro, che sfogherà la sua rabbia contro Antonietta. Elena si troverà così in una posizione molto scomoda, e non solo per il suo interesse verso Gagliotti. Anche Marina cercherà in tutti i modi di allontanarla da lui, certa che siano in arrivo grossi guai. Le parole di Antonietta l’hanno messa in allarme: nella puntata del 4 giugno, è stata proprio lei a suonare alla porta di Ferri per cercare Elena. Si è però trovata davanti a Marina e si è sfogata con lei: ''Dite a vostra figlia di stare lontano da mio marito''.

E, come sempre, avrà ragione, mai dubitare dell'intuito della navigata Giordano, che di intrighi se ne intende. Sempre in tema intrighi e gelosie, vedremo anche Micaela pronta a mettere fuori gioco Gabriela, che con la sua allegria sta dando un po' di respiro a Samuel. Rosa leggerà i risultati dell'esame di maturità sostenuto alla scuola serale. Dopo una vita fatta di rinunce forzate e subite, sembra sia arrivato il momento del riscatto. Michele, invece, sarà preoccupatissimo per la scomparsa di Assane. E poi ancora, Giulia deciderà di affrontare Luca una volta per tutte. Ma non solo.

Anticipazioni di Un posto al sole dal 9 al 13 giugno: Giulia vuole risposte da Luca

Dopo un’azione di polizia ad alto tasso di adrenalina, Damiano e il suo superiore Grillo rischieranno di far esplodere un conflitto più acceso.

Intanto, Giulia affronterà Luca ma il loro confronto sarà reso ancora più complicato dal fatto che Gianluca avrà informato la donna a sua insaputa. Risultato? Delusione in arrivo. Capiamo lo stato d'animo di De Santis, per carità, ma anche Giulia merita chiarezza. Nel frattempo, Micaela metterà in campo un piano strategico dei suoi per risolvere il triangolo con Samuel e Gabriela. La guerra è appena iniziata.

Mentre Niko cercherà disperatamente di non svelare il segreto su Gianluca ad Alberto, Giulia non sarà più disposta a stare in disparte. Ci sarà poi Viola impegnata ad affrontare un consiglio di classe davvero complicato.

Gennaro mostra il suo lato peggiore

I rappresentanti sindacali non cederanno di un millimetro, e questo farà saltare i nervi a Marina, Roberto e al nostro Gennaro nazionale.

Lui, ferito nell’ego da un corteggiamento fallito con Elena, sfogherà la sua frustrazione su Antonietta. Ma attenzione: qualcuno lo vedrà. E no, non resterà zitto.

Luca confesserà a Giulia un pensiero disperato, ma lei, fedele ai suoi principi, non si arrenderà così facilmente. Michele inizierà a perdere il sonno per la scomparsa di Assane e non si darà pace. Intanto, il comportamento sempre più discutibile di Gennaro porterà a un’insolita alleanza tra Marina e Antonietta.

Samuel, stanco di essere sempre trattato da pedina, metterà finalmente Micaela di fronte a se stessa — e lei, per una volta, si farà un esame di coscienza. Mariella, invece, intuirà che Guido le starà nascondendo qualcosa.

Da non perdere la puntata di Un posto al sole di venerdì: Michele registrerà la prima puntata del suo nuovo programma, dedicandola ad Assane. Ma non si limiterà a raccontare i fatti: indicherà apertamente Gennaro come responsabile. Quest’ultimo, già sull’orlo di esplodere, perderà definitivamente il controllo. Antonietta, la povera moglie, sarà in pericolo.

E Rosa? Finalmente riceverà gli esiti degli scrutini della scuola serale.