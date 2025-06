Un mese fa Gianmarco Steri ha concluso la sua esperienza a Uomini e donne scegliendo Cristina Ferrara. L'11 giugno, infatti, la coppia ha festeggiato il primo mese insieme con una serie di scatti che hanno emozionato e divertito i follower. Su Instagram, infatti, il tronista ha postato prima la foto del bacio che si è scambiato con la fidanzata in studio e poi un selfie con lei con addosso una maschera di bellezza.

Amore a gonfie vele lontano dalle telecamere

L'11 maggio scorso si è registrata la puntata di Uomini e donne in cui Gianmarco ha fatto la sua scelta: anche se il "sì" a Cristina è andato in onda un paio di settimane fa, il tronista e la corteggiatrice sono legati da un mese.

Per ricordare questa giornata importante, Steri ha deciso di pubblicare sul suo account Instagram due foto che raccontano come procede la storia d'amore con Ferrara.

Il primo scatto che si può trovare tra le storie del profilo del giovane romano, infatti, è quello del bacio che si è scambiato con la compagna sotto la cascata di petali rossi: questo post è stato accompagnato dall'emoticon del cuore rosso e dalla canzone Durare di Laura Pausini.

La seconda immagine, invece, è più attuale e divertente: il 29enne si è immortalato con accanto la fidanzata mentre aveva una colorata maschera di bellezza sul viso.

"Un mese dopo", ha scritto Gianmarco vicino alla fotografia con la quale ha bonariamente preso in giro Cristina.

I dubbi di alcuni utenti social

In questo primo mese insieme Gianmarco e Cristina hanno pubblicato molti contenuti di coppia, da post Instagram che hanno ottenuto più di 200mila "mi piace" a video su TikTok che sono diventati virali nel giro di poche ore.

Alcuni utenti social, però, sostengono che il tronista di Uomini e donne non gradirebbe la sovraesposizione alla quale lo starebbe sottoponendo la fidanzata, anzi in diverse occasioni sarebbe sembrato infastidito dall'avere un telefono puntato in faccia in momenti romantici.

La stessa Ferrara ha sottolineato che Steri si imbarazza molto quando lei lo riprende a sorpresa con il cellulare, ma alla fine sorriderebbe sempre all'obiettivo per farla contenta.

La domanda sulle poche proposte di lavoro

In questi giorni c'è anche chi si è interrogato sul fatto che Gianmarco non si vedrebbe tanto in giro dopo la fine di Uomini e donne, anzi gli unici contenuti che lo riguardano sono quelli che lui e Cristina postano sui social per aggiornare i fan della coppia.

Ma perché Gianmarco non sta ricevendo proposte di lavoro? Come sponsor serate ecc, se non sbaglio una sola serata è in programma… #coatters #Uominiedonne — the incredible (@giovanna75234) June 10, 2025

"Ma perché non sta ricevendo proposte di lavoro? Magari come sponsor. Se non sbaglio ha solo una serata in programma per ora", si legge su X in queste ore.

I sostenitori di Steri si sono esposti per difenderlo ricordando che un lavoro ce l'ha (è titolare di due barberie a Roma), quindi non avrebbe bisogno di fare l'ospite nelle discoteche per andare avanti.

"Ma perché Martina che cosa ha fatto fino ad oggi? Ha solo sponsorizzato cremine", "Ma siete ossessionati da lui, lasciatelo stare", "Ha già un lavoro", "Ci penserà Maria De Filippi a farlo lavorare da settembre", hanno commentato altri utenti.