Sono trascorse poche ore da quando Dennis Bogoncelli ha confermato la fine della sua storia con Margherita Aiello in un'intervista che è stata pubblicata su Lollo Magazine. Molti fan di Uomini e donne, però, non credono al cento per cento in questa rottura perché la dama e il cavaliere avrebbero passato la prima domenica di giugno negli stessi posti: un'utente di Instagram, in particolare, ha segnalato a Gemma Palagi che l'altra sera i due hanno mangiato la pizza insieme e a provarlo è il locale che entrambi hanno taggato in una storia postata all'ora di cena.

Le perplessità dei telespettatori

Il 1° giugno Margherita e Dennis sono finiti al centro dell'attenzione a causa del vivace botta e risposta che hanno avuto sui social e non solo.

La dama di Uomini e donne ha lanciato diverse frecciatine all'ormai ex fidanzato, in particolare l'ha accusato di essersi legato a lei esclusivamente per visibilità.

Il cavaliere, invece, ha rilasciato un'intervista in cui ha confermato la fine della storia per incompatibilità: "Nessuno dei due era innamorato, capitolo chiuso".

A contrastare con queste dichiarazioni, però, ci sono le storie che Aiello e Bogoncelli hanno caricato sui loro account Instagram domenica scorsa: molti utenti, infatti, sono convinti che i due protagonisti del trono Over avrebbero trascorso gran parte della giornata insieme, tra gite in barca e pranzi in località di mare.

La segnalazione sull'ex coppia Over

Ad avvalorare queste tesi c'è una segnalazione che Gemma Palagi ha ricevuto e poi condiviso tra le sue storie di Instagram il 1° giugno.

"Margherita e Dennis stanno mangiando la pizza insieme. Tutta una farsa", ha scritto un'utente che ha notato che la dama e il cavaliere hanno taggato la stessa pizzeria nella foto che hanno postato all'ora di cena.

"Tutto un circo", ha commentato l'esperta di gossip in merito a quello che starebbe accadendo recentemente tra due protagonisti di Uomini e donne che sono usciti di scena a poche puntata dalla fine della stagione.

Dalla scelta in televisione all'addio

Al momento non si sa se Margherita e Dennis si sono lasciati davvero oppure hanno finto di farlo pur di attirare l'attenzione dei fan, anche perché sembra quasi certo che questo weekend erano entrambi in vacanza in Sicilia con altri due componenti del parterre Over di quest'anno, Gabriele e Sebastiano.

Aiello e Bogoncelli si sono fidanzati nel corso di una delle ultime puntate dell'edizione di Uomini e donne che si è conclusa lo scorso 30 maggio, e l'hanno fatto nel modo più romantico: il cavaliere si è dichiarato alla dama e poi le ha chiesto di lasciare il programma insieme tra gli applausi dei presenti.