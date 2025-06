Mario Cusitore ha lasciato il cast di Uomini e donne qualche mese fa e i suoi fan si chiedono se tornerà dopo l'estate nel ruolo di cavaliere. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni per il format Casa Lollo, il 46enne ha chiarito che la redazione non gli ha mai chiesto di riprendere posto nel parterre in questa edizione, ma non esclude che potrebbe accadere a settembre. Il protagonista del trono Over ha parlato anche Ida Platano e delle fredde risposte che lei gli avrebbe dato ai messaggi di auguri per Natale e per il compleanno.

I chiarimenti sul mancato ritorno in studio

Nell'edizione 2024/2025 di Uomini e donne Mario è andato via due volte, ma dopo l'ultima non è più tornato in studio.

Stando a quanto ha dichiarato in un'intervista pubblicata in rete il 6 giugno, Cusitore sarebbe rientrato nel parterre prima della fine della stagione, ma la redazione non gli avrebbe mai chiesto di farlo.

"Non mi hanno più richiamato, anche se una volta mandai un messaggio al mio redattore dicendogli che da quando sono andato via io sono arrivate ragazze più belle rispetto a quelle che ho frequentato", ha affermato il cavaliere a Casa Lollo.

Nonostante quest'assist che ha fatto ad uno degli autori del programma, il 46enne non è mai stato contattato per riprendere posto tra i protagonisti del trono Over fino alla fine della stagione.

Quando gli è stato chiesto se tornerebbe in trasmissione dopo l'estate, Mario ha risposto: "Vedremo a settembre, mai dire mai".

La versione di Mario sui contatti con Ida

Lorenzo Pugnaloni ha chiesto a Mario di rispondere a quello che Ida ha dichiarato a Uomini e donne Magazine in questi giorni, ovvero che gli unici contatti che avrebbero avuto sarebbero stati due video di auguri ai quali lei avrebbe risposto tramite terze persone.

"Un anno fa le ho mandato due messaggi molto lunghi, a programma finito, ma lei non ha né visualizzato né risposto. A Natale e al compleanno, tramite una mia fanpage, le ho fatto girare due video di auguri. Lei ha risposto a loro, non a me", ha spiegato Cusitore con il sorriso sulle labbra.

Negli ultimi mesi, dunque, non ci sarebbero stati contatti diretti tra la la parrucchiera e il suo ex corteggiatore per volontà di lei, ancora ferma sulla decisione che ha preso quando ha abbandonato il trono senza fare la scelta.

Estate da single per Ida e Mario

Nelle interviste che hanno rilasciato in questi giorni, Ida e Mario hanno detto che si stanno preparando a vivere un'altra estate da single.

La parrucchiera non ha intenzione di legarsi sentimentalmente dopo la frequentazione che ha avuto alcuni mesi fa, mentre Cusitore si sta concentrando solo su sé stesso e sul lavoro.

Per scoprire se i due faranno parte del cast dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, si dovrà attendere la fine di agosto, quando inizieranno le registrazioni delle nuove puntate e trapeleranno i nomi dei componenti del parterre Over.