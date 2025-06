In questi giorni, sui social c'è chi sta paragonando due protagoniste dell'ultima edizione di Uomini e donne, soprattutto per i contenuti che pubblicano e per i look che sfoggiano. Un utente di X, in particolare, ha affiancato una foto che Martina De Ioannon ha pubblicato di recente su Instagram con un'altra in cui si vede l’abito che Cristina Ferrara ha indossato il giorno in cui è stata scelta da Gianmarco Steri. Secondo alcuni, Martina starebbe copiando la corteggiatrice nell'atteggiamento e nell'abbigliamento.

I look a paragone

L'altra sera, Martina ha condiviso con i suoi follower alcune foto che ha scattato in vacanza, in particolare tre immagini in cui sfoggia un bell'abito di paillettes.

Tra chi segue da tempo Uomini e donne, c'è anche qualcuno che vedendo questi scatti di Martina ha subito notato una presunta somiglianza tra il suo vestito e quello che ha indossato Cristina il giorno della scelta.

Su X, c'è chi pensa che l'ex tronista avrebbe preso spunto dal look di Cristina e questa non sarebbe neppure la prima volta.

"Lei copia Cristina in tutto, è incredibile ed evidente.

Cristina è il modello, lei la brutta copia che sta sempre un passo indietro. Sta cercando di diventare Cristina, ma le manca l'essenza", ha scritto un utente che dovrebbe essere una sostenitrice di Cristina.

È incredibile quanto riesca a copiare Cristina in tutto… nemmeno si rende conto di quanto è evidente 😬Cristina è il modello… e lei la brutta copia. Sempre un passo dietro 🤷‍♀️ Sta cercando di diventare Cristina, ma le manca l’essenza #coatters #Uominiedonne pic.twitter.com/mzXQ1CNKXw — Sofiaaa316 (@n_k2021) June 28, 2025

Il botta e risposta su X

La teoria secondo cui Martina copierebbe Cristina nei look e nell'atteggiamento non è passata inosservata, e alcuni fan di Uomini e Donne l’hanno commentata, dando vita a un acceso botta e risposta.

"Cristina è unica in tutto", "Ma falla finita, Cristina non ha inventato le paillettes", "A me sembrano due donne con un'evidente personalità", "Ogni cosa che posta Martina ultimamente, mi ricorda Cristina", "Una volta può essere un caso, due anche, ma dopo quattro volte non è più una coincidenza ma una copia", "Martina posta queste cose da sempre, smettetela di fare brutte figure", "Secondo me vivete in un altro mondo", si legge su X.

La possibile partecipazione al Grande Fratello

In questi giorni, sul web si è parlato di Martina anche per insistenti indiscrezioni che la vorrebbero vicina al cast della prossima edizione del Grande Fratello.

Secondo quello che si legge in rete, l'ex tronista di Uomini e donne potrebbe essere una concorrente della stagione che debutterà a metà settembre e nella casa potrebbe ritrovarsi il corteggiatore che non ha scelto, Gianmarco.

Secondo rumor tutti da verificare, infatti, Alfonso Signorini starebbe pensando di puntare sulla dinamica che ha appassionato tantissimi spettatori nei mesi scorsi, quella incentrata sul rapporto tra Martina e Gianmarco.