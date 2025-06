Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si assisterà alla sconfitta di Roberto e Marina. I due hanno giocato a carte scoperte dando per scontato che Gennaro sarebbe rimasto a guardare e che Chiara sarebbe stata dalla loro parte, ma le cose non stanno andando affatto così e presto peggioreranno.

Le anticipazioni dal 7 all'11 luglio rivelano infatti che Gennaro Gagliotti diventerà il nuovo amministratore delegato dei cantieri, grazie al voto decisivo di Chiara Petrone.

La rivincita di Gennaro e Chiara: Roberto e Marina in minoranza

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Roberto Ferri e Marina Giordano, dopo diversi anni, si troveranno in minoranza all’interno dei Cantieri.

L’alleanza tra Gennaro Gagliotti e Chiara Petrone sarà determinante nel cambiare gli equilibri, togliendo potere ai coniugi Ferri, che si vedranno letteralmente detronizzati da due loro versioni più giovani.

Roberto e Marina hanno commesso lo stesso errore a breve distanza. Anche stavolta hanno sottovalutato Chiara, considerandola una figura facilmente controllabile.

Sebbene le loro intenzioni non fossero malvagie, era evidente che desiderassero che la giovane Petrone si limitasse a investire capitali senza esprimere opinioni. La ragazza però non condivide la visione di Ferri e Marina e, dettaglio tutt’altro che trascurabile, non ha mai dimenticato ciò che Roberto le ha fatto vivere. In passato infatti lui e Lara la drogarono e manipolarono per convincerla a vendere le azioni degli alberghi appartenuti a suo padre.

Gagliotti diventa amministratore delegato dei cantieri

La situazione precipiterà quando Gagliotti verrà nominato amministratore delegato, un colpo durissimo per Roberto e Marina. Da quel momento in poi, le decisioni più importanti passeranno nelle mani di un uomo che i due considerano inaffidabile e arrogante.

Ferri e Marina non resteranno certo a guardare: tenteranno il tutto per tutto pur di riprendersi i Cantieri. Come previsto da Filippo i due proveranno a chiedere aiuto a lui, affinché possa mediare con Chiara. La loro impresa però sarà tutt'altro che semplice.

Il mistero di Assane e un possibile alleato inaspettato

Attenzione però, perché l’aiuto decisivo contro Gagliotti potrebbe arrivare da due figure che, almeno in apparenza, non hanno alcun legame con questa vicenda.

Mentre Ferri e Marina cercheranno di riconquistare la maggioranza per ridimensionare il potere di Gagliotti, Michele e Agata porteranno avanti le loro personali indagini sulla scomparsa di Assane.

Questa storyline, che sembrerebbe scollegata da quella dei Cantieri, potrebbe invece rivelarsi fondamentale. Il ritrovamento del corpo di Assane metterebbe Gennaro in grave difficoltà, poiché si tratterebbe di un suo dipendente impiegato in nero e poi fatto sparire. Anche se Gennaro non è direttamente coinvolto nell’omicidio, emergerebbero le condizioni in cui operano i suoi braccianti e si aprirebbe un’inchiesta sulla morte di Assane, con conseguenze devastanti non solo per la sua immagine pubblica ma anche sul piano legale ed economico.

Nel frattempo, Michele ed Elena uniranno le forze per fare chiarezza sulla misteriosa sparizione di Assane. E proprio questa indagine potrebbe offrire a Roberto e Marina un’occasione insperata per ribaltare ancora una volta la situazione. Occhi puntati anche su Agata Rolando, che si dirà sempre più vicina alla verità. Ma non è finita qui, perché nella partita dei Cantieri entrerà anche Alberto Palladini. Il suo sarcasmo nei confronti di Ferri finirà per scatenare una reazione violenta che potrebbe portare dritto a una denuncia…