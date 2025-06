Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano nuovi gialli in arrivo nella soap. Nelle prossime puntate in onda su Rai 3, infatti, ci sarà un misterioso ricovero all’ospedale San Filippo di Napoli. Una donna arriverà in stato confusionale, ma non si tratterà di una paziente sconosciuta, bensì di una vecchia conoscenza di Rossella, che rimarrà turbata nell’imbattersi in questa persona. Nel frattempo, proseguiranno anche le vicende di Viola, che avrà problemi a scuola a causa della madre di Matteo. Ci saranno poi colpi di scena, poiché né Nunzio né Rossella sapranno che i loro ex fidanzati, Chiara Petrone e Gianluca Palladini, torneranno a Napoli.

Rossella sconvolta da una donna in stato confusionale

Rossella si troverà faccia a faccia con una nuova paziente, che non le sarà indifferente, né tantomeno sconosciuta. All’ospedale San Filippo di Napoli, infatti, arriverà una donna in stato confusionale, legata al recente passato della dottoressa Graziani. Tuttavia, le anticipazioni non rivelano chi possa essere questa donna.

Fatto sta che Rossella sarà turbata da tale incontro. Azzardando qualche ipotesi, potrebbe trattarsi, guardando a pochi mesi fa, di Flora Fusco, la madre dell’ex primario Daniele. Analizzando invece le recenti puntate andate in onda su Rai 3, potrebbe trattarsi di Antonietta Gagliotti, già vista in lacrime da Rossella nell’androne di Palazzo Palladini.

Rossella non sarà da sola ad affrontare questa ennesima situazione destabilizzante, poiché il suo fidanzato Nunzio sarà sempre al suo fianco a sostenerla. Proprio per questa coppia di fidanzati, poi, ci saranno novità in vista, poiché i loro ex, Chiara Petrone e Gianluca Palladini, torneranno a Napoli.

Viola in crisi a causa della madre di Matteo

Nel frattempo, proseguiranno anche le vicende legate alla scuola media dove insegna la professoressa Bruni. Viola, che ricopre il ruolo di supplente, ha avuto un recente diverbio con la madre di Matteo, confessandole di voler proporre il debito formativo per suo figlio. Ci saranno poi i consigli di classe, durante i quali Viola non cambierà idea e rimarrà ferma nella sua posizione.

Per l’insegnante si preannunciano momenti di sconforto, poiché i colleghi non condivideranno il suo punto di vista, facendola entrare in crisi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Giulia ha rivisto Luca

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Gianluca ha telefonato a Giulia, svelandole che Luca si trova in Toscana, a casa sua. La signora Poggi è quindi partita immediatamente per Siena per rivedere il suo compagno. Nel frattempo, Rosa ha confessato a Damiano di essere incerta se partire o meno per la Turchia con Pino, ma il suo ex l’ha spronata a partire con il suo compagno. Spazio anche alle vicende di Antonietta, che ha chiesto a Marina di avvertire sua figlia Elena di stare alla larga da Gennaro.