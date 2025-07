Il 28 giugno 2025 sono stati comunicati i nuovi palinsesti della Rai, intanto si pensa anche alle altre novità che potrebbero arrivare, come Barbara D'Urso, che sarebbe protagonista di un progetto che lei ha definito "elegante". Come ha rivelato al Corriere della Sera, dopo l'uscita da Mediaset la conduttrice ha ricevuto la proposta di un nuovo programma da condurre per la tv di Stato.

Barbara D'Urso verso il ritorno in tv

Barbara D'Urso, dopo l'uscita di scena da Pomeriggio Cinque, format trasmesso da Mediaset, e l’addio all'azienda avvenuto circa due anni fa, ha rivelato di essere pronta a tornare in tv con un programma pensato appositamente per lei.

La conduttrice lo ha raccontato parlando di un recente incontro avuto con i vertici Rai, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. "Ho incontrato Di Liberatore (il direttore dell'Intrattenimento del Prime Time Rai) con il ceo di Fremantle Italia. Mi ha detto di avere grande stima di me e del mio percorso professionale, soprattutto in termini di risultati: non solo per lo share, ma anche per la raccolta pubblicitaria".

In merito al nuovo programma ha detto: "Non è Carràmba! E non sono otto puntate. È un progetto di 'emotainment' bello, elegante, popolare, commovente e divertente e del Prime Time di Rai Uno. Al direttore è piaciuto moltissimo. L’idea è di fare 4 o 5 puntate, il venerdì sera".

La riflessione sull'addio a Mediaset

Barbara D'Urso non ha lesinato dichiarazioni nemmeno sulla mancata riconferma alla conduzione di Pomeriggio Cinque, notizia che apprese due anni fa dai media.

"È dalle ore 16:30 del 26 giugno del 2023, quando ho avuto per vie traverse la notizia che non avrei più fatto parte della trasmissione che avevo creato io nel 2008, che leggo qualsiasi cosa su di me", ha raccontato. Ha poi concluso dicendo di aver scelto di non replicare alle critiche ricevute nell’ultimo biennio, preferendo aspettare il momento più giusto per esporsi sull’uscita da Mediaset.

Il ringraziamento per la solidarietà ricevuta

D'Urso vanta una lunga carriera in Mediaset, iniziata nel 1977 quando l’azienda, allora facente capo a Silvio Berlusconi, si chiamava Telemilano 58 e lei aveva 20 anni. Dopo l'addio a Mediaset, a mostrarle solidarietà sono stati in particolare alcuni volti noti ed ex colleghi dell'azienda, come lei stessa ha reso noto, dicendosi grata per il sostegno ricevuto: "Si è esposto pubblicamente solo Gerry Scotti, ha detto che da telespettatore io gli mancavo. Ed è stata molto carina Simona Ventura, con Giovanni Terzi: in privato ieri mi ha chiamato dicendo che è assolutamente ingiusto quello che stavo vivendo. Gli altri? Mah...".