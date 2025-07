Le repliche di Blue Bloods, in onda su Rai 2 da lunedì 28 luglio a sabato 2 agosto alle 19:40, promettono emozioni forti. Tra le vicende principali, Erin dovrà fare i conti con i suoi sentimenti per l'ex marito Jack e deciderà di proporgli di risposarsi in segreto, mentre Eddie e Jamie faranno un annuncio speciale durante la cena di famiglia. Intanto, Frank sarà al centro di un delicato gioco di potere politico che metterà alla prova la sua integrità. Nel frattempo, Danny e Baez affronteranno casi complessi, tra cui un suicidio in un college femminile e una serie di attentati orchestrati da due gang rivali.

Erin e Jack: un amore mai finito

La trama degli episodi di Blue Bloods si concentra su Erin che, ripensando al suo passato sentimentale, si rende conto di provare ancora dei sentimenti per Jack. La nostalgia di un amore mai sopito la spinge a fare una proposta inaspettata: risposarsi in segreto. Questa decisione potrebbe cambiare per sempre il corso delle loro vite e creare nuove dinamiche all'interno della famiglia Reagan. Sarà interessante vedere come gli altri membri della famiglia reagiranno a questa notizia, specialmente in un momento in cui Eddie e Jamie sono pronti a fare un importante annuncio durante la tradizionale cena familiare.

Un gioco di potere e tensione per Frank

Frank Reagan sarà nuovamente messo alla prova con delicate questioni politiche.

Il governatore Mendez gli propone un accordo: il ripristino di una norma contro i recidivi in cambio di una sorta di "condono" per le intemperanze della moglie. Questa scelta metterà Frank in una posizione scomoda, costringendolo a riflettere sulla sua integrità e sui valori che lo guidano, sia a livello professionale che personale. Henry, con la sua saggezza, offrirà un consiglio che potrebbe rivelarsi decisivo per Frank, dando un ulteriore strato di intensità emotiva agli eventi in corso.

Il cast di Blue Bloods

Il cast di Blue Bloods include attori di grande talento che hanno dato vita ai membri della famiglia Reagan e ai loro colleghi nel NYPD. Tom Selleck interpreta il Commissario Frank Reagan, mentre Donnie Wahlberg è Danny, detective appassionato e determinato.

Bridget Moynahan veste i panni di Erin, assistente procuratore distrettuale, e Will Estes è Jamie, l'agente di pattuglia più giovane. Len Cariou interpreta Henry, patriarca della famiglia ed ex commissario. Tra i membri ricorrenti ci sono Jennifer Esposito (Jackie Curatola), Amy Carlson (Linda Reagan) e Marisa Ramirez (Maria Baez). Vanessa Ray è Eddie Janko, collega e poi moglie di Jamie. La serie tv poliziesca si è conclusa nel 2024 dopo 14 stagioni.