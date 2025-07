Novità in vista per la protagonista della soap Tv Forbidden Fruit Zeynep Yilmaz che, nelle puntate in onda a breve su Canale 5, sarà pronta a trasferirsi negli USA per qualche mese, al seguito di Cem, il direttore finanziario della società di Alihan. Quest'ultimo, geloso della complicità tra la sua ex e Cem, non vorrà lasciar andare via Zeynep e cercherà di impedirne la partenza.

Alihan geloso di Cem e Zeynep: anticipazioni Forbidden Fruit

In Forbidden Fruit è in arrivo una brutta notizia per Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci), che verrà lasciata all'improvviso da Alihan Tasdemir (Onur Tuna) senza nessuna spiegazione plausibile.

Il ricco imprenditore avrà preso questa decisione perché disilluso dall'amore per via del tradimento della madre e che lui scoprì quando era ancora un bambino. Nonostante Alihan sia ancora molto innamorato di Zeynep, prenderà le distanze da lei. La ragazza farà, altrettanto e, pur di non lavorare più a stretto contatto con Tasdemir, accetterà di fare da assistente a Cem, il direttore finanziario della società, da poco tornato a Istanbul dopo anni passati nella filiale americana dell'azienda. Zeynep e Cem andranno subito d'accordo e questa loro complicità farà ingelosire Alihan, che deciderà di allontanare Cem da Zeynep inventandosi un problema presso la filiale americana. Cem, su richiesta di Tasdemir, dovrà quindi tornare negli Stati Uniti per qualche tempo.

Zeynep sta per partire per gli Usa: Alihan cerca di fermarla

Peccato che il piano di Tasdemir gli si ritorcerà contro, visto che Cem chiederà a Zeynep di seguirlo in America per continuare a fargli da assistente personale. La giovane, dopo averci riflettuto, accetterà di trasferirsi negli Stati Uniti per qualche mese e lo farà, in primis, per mettere ulteriore distanza tra lei e Alihan. Quest'ultimo, quando scoprirà che la sua amata sta per trasferirsi oltreoceano, andrà nel panico e cercherà un modo per impedirne la partenza. Il tempo però stringerà e arriverà il giorno fissato per la partenza.

Forbidden Fruit ha già conquistato il pubblico di Canale 5

Forbidden Fruit, in onda dallo scorso 30 giugno nel daily di Canale 5 al posto di Tradimento, ha già conquistato il cuore del pubblico italiano.

Le vicende legate a Alihan e Zeynep, sono seguite giornalmente da una media di 1,8 milioni di telespettatori per uno share che si avvicina al 20%.

Numeri più che soddisfacenti per Mediaset che, ancora una volta, ha fatto centro decidendo di puntare su una dizi turca per riempire il palinsesto estivo.