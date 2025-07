Nelle puntate della soap Forbidden Fruit in onda su Canale 5 dal 7 all'11 luglio, il piano di Ender per ottenere un ricco divorzio da Halit le si ritorcerà contro. Sarà il marito a chiederle il divorzio imponendole condizioni durissime e lasciandola senza un soldo, sola e disperata.

Halit divorzia da Ender e la lascia senza un soldo

Il piano di Ender per ottenere un ricco divorzio da Halit le si ritorcerà contro e sarà lei a perdere tutto. Halit la costringerà infatti a firmare le carte del divorzio imponendole delle condizioni molto dure. Non solo verrà cacciata da casa, ma le verranno limitati anche gli incontri con il figlio Erim.

Non è tutto, perché l'uomo le bloccherà le carte di credito lasciandola letteralmente senza un soldo. Ender sarà disperata e cercherà di vedere il figlio presentandosi all'uscita da scuola ma gli uomini di Halit glielo impediranno. Quest’ultimo inviterà a cena Yildiz, ma lei rifiuterà perché avrà intenzione di farsi desiderare per cercare di legare a sé l'uomo.

Sarà una tattica di cui sarà al corrente l'amica Sengul mentre la sorella Zeynep ne sara all'oscuro.

Ender disperata dopo il divorzio da Halit: trame dal 7 all'11 luglio

Ender, avendo perso tutto dopo il divorzio da Halit, verserà in uno stato di profonda disperazione. Suo fratello Caner, rientrando a casa nel pomeriggio, la troverà ancora in vestaglia e cercherà di spronarla.

Vorrà che la sorella torni combattiva e si vendichi dell'ex marito, ma Ender non sembrerà riuscire a riprendersi anche perché sarà frustata per non poter vedere il figlio. Yildiz intanto, deciderà di riprendere il lavoro al ristorante in attesa di sviluppi sulla sua situazione con Halit. Ender riuscirà a mettersi in contatto con il figlio Erim, convincendolo ad incontrarla. L'incontro non andrà bene ed Ender tornerà a casa ancora più afflitta. Suo fratello cercherà di risollevarle il morale convincendola ad uscire insieme a lui a cena. Al ristorante si imbatteranno in Zehra che non perderà occasione per punzecchiare la matrigna. Alihan convocherà Zeynep a casa sua con la scusa di portargli dei documenti e le chiederà di cucinare una chorba per lui.

Buona partenza per Forbidden Fruit con il 17% di share

In onda dallo scorso 30 giugno al posto di Tradimento, la nuova soap turca Forbidden Fruit ha già conquistato il pubblico di Canale 5. Le prime puntate hanno raccolto una media di 1,7 milioni di telespettatori per uno share del 17%: numeri destinati a crescere con il prosieguo della trama quando le vicende entreranno sempre più nel vivo. La serie ha ottenuto molto successo in Turchia, dove è stata trasmessa sul canale Fox dal 2018 al 2023, e sembra destinata ad averlo anche in Italia.