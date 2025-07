Alihan Tasdemir non riuscirà a impedire la partenza di Zeynep per Atlanta, visto che arriverà troppo tardi in aeroporto. Lo rivelano le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate in onda prossimamente su Canale 5. L'imprenditore non si darà pace per aver perso Zeynep a causa del suo orgoglio e scoppierà in lacrime nella sala d'attesa dell'aeroporto.

Zeynep accetta di trasferirsi negli Usa con Cem

In Forbidden Fruit ci sarà una svolta con l’arrivo di Cem, il fratello di Lal, nonché nuovo responsabile finanziario dell'azienda di Alihan.

Tra il nuovo arrivato e Zeynep ci sarà subito sintonia e questo scatenerà la gelosia di Alihan, che, nonostante abbia lasciato Zeynep, continuerà a nutrire per lei forti sentimenti. Zeynep diventerà la nuova assistente di Cem, e in questo modo i due passeranno sempre più tempo insieme. Alihan, nel tentativo di allontanarli, si inventerà un problema nella filiale americana della società e che necessiterà della presenza di Cem. Quest'ultimo dovrà trasferirsi per qualche mese ad Atlanta, ma, a sorpresa, chiederà a Zeynep di seguirlo. Lei, dopo averci riflettuto, accetterà di trasferirsi negli Usa con lui e lo farà soprattutto per mettere ulteriore distanza tra lei e Alihan.

Alihan corre in aeroporto per fermare Zeynep ma è tardi, lui in lacrime

Alihan penserà di essere riuscito ad allontanare Zeynep da Cem, ma non saprà ancora che la sua ex si trasferirà con lui in America. Lo scoprirà solo nel corso della festa di addio che Lal organizzerà per il fratello. Ovviamente, Alihan rimarrà a bocca aperta, ma non riuscirà nemmeno in questo frangente a essere sincero con Zeynep riguardo ai sentimenti che prova per lei. Anche Hakan cercherà di convincere Alihan a essere sincero con la ragazza e a dirle di non partire, ma l'imprenditore si farà guidare dall'orgoglio e non farà nulla al riguardo. Solo il giorno della partenza, Alihan deciderà di raggiungere Zeynep in aeroporto per convincerla a restare a Istanbul.

Peccato che lo faccia troppo tardi, visto che, quando arriverà, scoprirà che l'aereo diretto ad Atlanta è già partito. Sconsolato, Alihan si siederà in sala d'attesa e non riuscirà a trattenere le lacrime.

Il Forbidden Fruit conquista i telespettatori di Canale 5

Forbidden Fruit, nel giro di poche settimane, ha già conquistato il pubblico di Canale 5 facendo registrare un ascolto medio di 1,8 milioni di telespettatori e uno share del 19%. Numeri destinati a crescere ulteriormente con il prosieguo delle puntate, quando le trame entreranno sempre più nel vivo. Ancora una volta, Mediaset ha fatto centro scegliendo di puntare su una seria turca per riempire il palinsesto estivo. Anche La forza di una donna, in onda nel pomeriggio di Canale 5 subito dopo Forbidden Fruit, sta ottenendo eccellenti dati di ascolto.