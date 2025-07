Nelle puntate turche di Forbidden fruit, Halit scopre che dal suo conto bancario sono sparite grosse somme di denaro. La responsabilità ricade su Zehra, che aveva firmato una procura a favore di Sinan, permettendogli di accedere al patrimonio del padre. Quando Halit viene a sapere della fuga di Sinan all’estero, esplode la tensione in famiglia. La reazione di Halit sarà durissima.

Halit nota dei movimenti sospetti sul conto

Halit si troverà in camera da letto con Yildiz e noterà qualcosa di strano sul suo conto corrente bancario: sono state prelevate diverse grosse somme e non capirà cosa possa essere successo.

Yildiz si giustificherà dicendo che ha speso dei soldi anche per fare dei regali alla sorella, ma sarà chiaro che non possa aver speso tutto quel denaro.

Sinan organizza la fuga romantica all'estero insieme a Ender

Per scoprire che cosa è successo, bisogna trasferirsi a casa di Sinan. Convocherà Ender a casa sua, dicendole che è ancora innamorato di lei e che vuole fuggire in sua compagnia all'estero. La donna si mostrerà preoccupata, fino ad accettare la sua proposta.

Sinan si attiverà per organizzare la fuga e andrà in banca a prendere parte del patrimonio di Halit. Come può riuscire a fare questo? Perché Zehra gli ha dato la procura. Con Ender si daranno appuntamento in aeroporto, pronti per fuggire, ma le intenzioni della donna saranno altre.

Dopo il tradimento da parte di Ender, Zehra sorprende Sinan in aeroporto pronto alla fuga

Vorrà vendicarsi di Sinan, anche per il fatto che a causa sua è finito il matrimonio molto redditizio con Halit, così, mentre lui l'attenderà in aeroporto, Ender andrà da Zehra e le dirà: "Sinan sta fuggendo con la sua amante, vai in aeroporto se non ci credi". Zehra seguirà il consiglio e vedrà Sinan in aeroporto, con la valigia in mano, pronto a fuggire. La loro storia finirà lì.

Zehra racconta al padre del tradimento, lui esplode dalla rabbia

Che cosa farà Zehra? Correrà subito dal padre a raccontargli quanto successo. "Sinan mi ha lasciata – dirà Zehra in lacrime – l'ho beccato in aeroporto pronto a fuggire con un'altra donna".

"Senti Zehra, non mi interessa con chi sia fuggito, voglio solo sapere cosa ha portato con sé", replicherà Halit furibondo. Zehra, però, sembrerà cadere dalle nuvole, ma Halit la porterà alla realtà: "Quanti soldi ha preso? Non mi dire che gli hai dato la procura?".

"Papà, io non lo sapevo", dirà Zehra, noncurante del danno procurato. "Tutto questo è accaduto per un matrimonio di cui non mi hai chiesto nulla. Hai visto le conseguenze? Sei la solita stupida", dirà lui. Lei proverà a giustificarsi, ma non riuscirà a dire nemmeno una parola.