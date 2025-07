La vendetta è un piatto che va servito freddo e lo sa bene Sinan, il chirurgo estetico, ex amante di Ender, che riuscirà a sposare Zehra diventando di fatto il genero di Halit . Quest'ultimo, una volta scoperto che la figlia maggiore è Sinan sono diventati marito e moglie andrà su tutte le furie. Lo rivelano le anticipazioni riguardanti le puntate finali della prima stagione di Forbidden Fruit, in onda a breve su Canale 5.

Sinan e Zehra si sposano nelle prossime puntate di Forbidden Fruit

Le cose in famiglia saranno sempre più complicate per Halit che, dopo aver sposato Yildiz, si troverà di fronte a nuovi grattacapi creati soprattutto dalla figlia maggiore Zehra.

La ragazza aprirà un centro estetico con Sinan, il chirurgo ex amante di Ender e che Halit aveva fatto allontanare da Instanbul dopo aver scoperto la tresca con l'ex moglie. Sinan, desideroso di vendicarsi di Halit, non solo si metterà in società con Zehra all'insaputa di Halit, ma arriverà persino a circuire la ragazza per farla cadere ai suoi piedi. Il suo piano andrà in porto, visto che Zehra accetterà di sposare Sinan in fretta e furia.

Halit furioso quando scopre che Sinan è diventato suo genero

Zehra si presenterà quindi a casa del padre e, nel tentativo di convincere il padre che il centro estetico è un ottimo investimento, scogliera l'occasione per presentargli Sinan come suo marito. Neanche a dirlo, Halit andrà su tutte le furie quando scoprirà che l'ex amante di Ender è diventato nientemeno che suo genero.

Ender invece, cercherà di sfruttare la situazione a suo vantaggio e stringerà un patto con Sinan. Lei lo aiuterà ad ottenere il benestare di Halip sul matrimonio con Zehra, se lui la aiuterà a far credere all'ex marito che tra loro due non c'è come mai stata una relazione in passato. In questo modo, Ender vorrà convincere Halit che Yildiz ha mentito riguardo alla suo presunto tradimento. Peccato che l'imprenditore non si farà così facilmente ingannare dalla ex moglie e continuerà ad essere convinto che lei e Sinan sono stati davvero insieme.

Ascolti in crescita per Forbidden Fruit

In onda nel daytime di Canale 5 dallo scorso 30 maggio, Forbidden Fruit sta conquistando una platea sempre più ampia di telespettatori.

Se nelle prime settimane la soap Tv è stata seguita da una media di 1,8 milioni di telespettatori per uno share intorno al 19%, a metà luglio si è visto un incremento dei dati di ascolto arrivati a toccare punte del 21% di share. Numeri difficili da conseguire nella stagione estiva quando, tradizionalmente, il pubblico segue meno la Tv. Invece, la soap che narra le vicende delle sorelle Yildiz e Zeynep e riuscita nell'impresa di far innamorare i telespettatori di Canale 5.