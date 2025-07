La puntata di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 nel pomeriggio del 22 luglio sarà incentrata sul matrimonio tra Halit e Yildiz. Quest'ultima realizzerà il suo sogno diventando la nuova signora Argun. Sarà una cerimonia semplice, con pochi invitati, tra i quali ci sarà la signora Asuman, madre di Yildiz e Zeynep, giunta appositamente in città per assistere alle nozze della figlia.

Halit e Yildiz si sposano, alla cerimonia c'è anche la madre della sposa

La notizia delle nozze tra Halit e Yildiz ha lasciato di stucco Ender che certo non si aspettava che l'ex marito decidesse di sposare la sua cameriera personale.

Ender cercherà di mandare a monte il matrimonio e si presenterà senza preavviso nel negozio di abiti da sposa. Successivamente, incaricherà Caner di indagare sul passato di Yildiz. Nonostante tutti gli sforzi di Ender, arriverà il giorno delle nozze tra Halit e Yildiz. La cerimonia si terrà nel giardino della villa di Argun e vi parteciperanno pochi e selezionatissimi invitati tra i quali, oltre a Zeynep ci sarà anche Asuman, la madre delle due sorelle Yilmaz. La donna giungerà appositamente in città proprio per presenziare alle nozze della figlia.

Asuman mette in difficoltà le figlie: anticipazioni Forbidden Fruit

Si intuirà sin da subito che il rapporto tra la madre e le due figlie non è dei migliori.

Asuman non perderà occasione per lamentarsi della cerimonia nuziale, a detta sua troppo modesta. Inoltre, farà commenti taglienti sulla vita sentimentale di Zeynep mettendola in difficoltà. Alla cerimonia nuziale non ci sarà invece Alihan, il quale deciderà di non partecipare per non fare uno sgarro alla sorella Zerrin, ex moglie di Halit. La nuova signora Argun sembrerà adattarsi bene alla sua nuova condizione, anche se dovrà continuare a guardarsi le spalle da Ender che, di certo, non vorrà rendergli la vita facile. Zeynep intanto, vivrà con ansia la sua relazione con Alihan, nella costante paura che i due vengano scoperti. Alihan cercherà di placare le preoccupazioni di Zeynep regalandole un ciondolo a forma di angelo.

Forbidden Fruit si allunga dal 21 luglio

A partire da lunedì 21 luglio, la soap Tv Forbidden Fruit si allunga di circa 30 minuti rispetto alla programmazione abituale e andrà in onda dalle 14:10 alle 16:15, per poi lasciare spazio a La Forza di una donna. Una decisione che Mediaset ha preso visto il successo che Forbidden Fruit sta riscontrando da quando ha debuttato su Canale 5 lo scorso 30 maggio. In queste prime settimane di programmazione, la serie sta facendo registrare un ascolto medio intorno a 1,8 milioni di telespettatori, per uno share che oscilla tra il 18% e il 20%. Numeri destinati a crescere ulteriormente man mano che le trame entreranno sempre più nel vivo.