Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, Sinan, ex amante di Ender e figura centrale nella rottura tra lei e Halit, tornerà al centro della trama sposando Zehra, la figlia di Halit. La notizia causerà forte tensione in famiglia. Halit non approverà il matrimonio, mentre Ender proverà a usare la situazione per avvicinarsi a Zehra. Nel frattempo, Sinan confesserà a Ender di provare ancora dei sentimenti per lei, ma la donna sembrerà voler chiudere ogni possibilità con il passato.

Sinan sposa Zehra, scatenando la reazione di Halit

Fin dalle prime puntate di Forbidden fruit, Sinan è noto per essere stato non solo l'amante di Ender, ma anche la causa della fine del matrimonio tra la donna e Halit.

Tuttavia, il suo personaggio non è destinato ad avere un ruolo marginale, visto che a breve scompiglierà tutte le carte sposando Zehra.

Quando la ragazza darà la notizia al padre, non sarà per niente contento. La rimprovererà per essersi sposata senza chiedere il suo permesso, ma in realtà sarà arrabbiato perché l'ex amante della moglie ha sposato sua figlia. Ender penserà che questa situazione possa giocare a suo favore e proverà a portare Zehra dalla sua parte.

Ender manipola Zehra e organizza un finto incidente per riavvicinarla al padre

Ender dirà a Zehra che suo padre ce l'ha con lei perché crede che Sinan sia stato il suo amante, per questo non accetta il suo matrimonio con quest'ultimo.

Zehra sarà un po' dubbiosa in merito al racconto di Ender, ma lei rincarerà la dose dicendo che è stata Yildiz a calunniarla.

Nonostante tutto, Zehra crederà a Ender e si fiderà di lei, anche quando le esporrà un piano per provare a fare pace con il padre. Le proporrà di inscenare un incidente stradale in cui resterà vittima: il padre non potrà dire di no a una figlia che è rimasta ferita, mentre era in auto per raggiungerlo per fare pace. "L'incidente" avrà luogo e le cose andranno come ipotizzato da Ender, visto che padre e figlia faranno pace.

Sinan confessa il suo amore a Ender, ma lei sembra decisa a voltare pagina

Nel frattempo, Sinan non farà altro che pensare a Ender. Anche quando sarà sul divano insieme a Zehra, non farà altro che scrollare le foto sul profilo social della donna.

A un certo punto le chiederà se il giorno dopo lo può raggiungere a casa, perché ha bisogno di parlarle. Ender si presenterà quando Zehra non sarà in casa e lui le dichiarerà il suo amore.

”Io ti amo e so che anche tu mi ami”, dirà Sinan senza tanti giri di parole, ma Ender non avrà nessuna intenzione di riaprire una storia che per lei è ormai chiusa. Per questo lo lascerà da solo in casa e se ne andrà via. Ender sarà veramente convinta delle proprie azioni o sarà il suo solito piano per attirare le persone nella propria rete e ottenere quello che vuole? Per scoprirlo occorre attendere le prossime puntate.